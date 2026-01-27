Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Espainiako Kongresuak atzera bota du pentsioen igoera jasotzen zuen dekretua. Hala, Gobernuak beste lege-dekretu bat aurkeztu beharko du hori bermatzeko, eta horrek PPren edo Juntsen babesa beharko luke.
Bi alderdi horiek azpimarratu dute prest daudela horri babesa emateko, betiere dekretu berriak pentsioen igoera puntu bakar gisa jasotzen badu eta omnibus dekretu baten parte ez bada. Izan ere, horrelako dekretuek arlo askotako neurriak bideratzen dituzte lege-pakete bakar batean, gaur Kongresuko osoko bilkurak errefusatutakoa kasu.
PPk eta Juntsek errefusatu egin dute pentsioen balioa handitzea dekretu baten barruan bozkatzea, beste neurri batzuekin batera, uste baitute Gobernuak "pentsiodunak erabiltzen dituela" alderdiek onartuko ez lituzketen beste neurri horiek ere bideratzea lortzeko, hala nola familia kalteberentzako etxegabetzeen luzamendua.
Gobernuak dekretu berri bat onar dezake orain, eta Kongresura eraman, duela urtebete egin zuen bezala, urtarrilaren 22an, 2025erako pentsioak igoko zituen testua bertan behera geratu ostean.
Gobernuak Juntsekin ituna egin ondoren aurkeztu zuen bigarren dekretuak pentsioen igoerarekin batera beste gai batzuk ere jasotzen zituen arren, babes sozialerako neurriak kasu, PPk aldeko botoa eman zuen aurrekoarekin alderatuta zuzenketa bat zela iritzita.
Beraz, Gobernuak nahi badu pentsiodunek otsaileko nominetan (urtarrilekoak ordainduta daude) ordainsari horren igoera jasotzea, dekretu berri bat onartu beharko du lehenbailehen.
Hala ere, hurrengo nominan ondorioak izateko igoera onartzen ez bada, aurrerago atzeraeraginezko izaerarekin onartzeko aukera dauka, eta, beraz, erretiratuek igoera jaso jasoko dute, baina berandu kobratuko lukete.
Pentsioak urtero igo behar dira KPIaren arabera, Toledoko Itunean erabaki bezala. Normalean, igoera hori aurrekontuen proiektuan sartzen da, baina urte honetarako kontu berrien faltan zeudenez gero, Gobernuak igoera errege lege-dekretu batean onartu zuen.
2026rako igoera % 2,7koa da, hau da, % 7koa gutxieneko pentsioen kasuan, eta % 11,4koa kotizazio gabeko pentsioen eta bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren kasuan.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.
Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.
2025 amaieran aurreko urtean baino 28.700 pertsona gehiagok zuten lana Euskadin, eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi zen
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago zeuden aurreko hiru hilabeteekin alderatuta (% 0,83), eta 6.600 lagun gehiago egon ziren lanik gabe (% 8,84). Nafarroan 28.100 langabe zenbatu ziren 2025 amaieran, hau da, 5.600 langabe gehiago, hortaz, % 24,78 egin du gora datuak.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte berriro kalera asteazkenean eta ostegunean Gasteizen
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak bi egunotan, baina asteazkenekoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da, eta ostegunekoa, berriz, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren aurrean.
Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain
Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun esparru bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean.
Petronorrek elektrolizagailua eraikitzeko lanak hasi ditu
Dagoeneko hasi dituzte 100 megawatteko (MW) eskala handiko bigarren elektrolizagailua eraikitzeko lanak Petronorreko findegian, Muskizen (Bizkaia). Aurreikuspenen arabera, 2029an jarriko dute martxan, eta hasierako inbertsioa 300 bat milioi eurokoa izango da.
Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Sailak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo
Hitzartutako akordioak 24 orduko guardiekin amaituko du, 17 ordura murriztuz, bi urtean behin oposizioak eta borondatezko mugikortasun-prozedura irekiak ezarriko ditu, eta asteko ordutegia 45 ordura mugatuko du, beste aurrerapen batzuen artean. Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dira "ordezkatuak" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilean astebeteko greba-deialdiari eustea.
Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatu ditu sei hilabetean
Uztailetik emandako baimen gehienak Euskadin egoera "irregularrean" bizi eta enplegua lortu duten atzerritarrei eman zaizkie. Jaurlaritzak aurreikusi du kopurua bikoiztu egingo dela 2026an.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko egin duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egin dute notario aurrean. Ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutuko dela espero da.