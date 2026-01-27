Pentsioen igoera eta beste hainbat neurri biltzen dituen dekretua bertan behera, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastea" kritikatu dute aurka bozkatu duten alderdiek.
Urteko lehen porrota Espainiako Gobernuarentzat, Diputatuen Kongresuan. Hainbat neurri sozial biltzen dituen omnibus dekretua atzera bota dute, PP, Vox, Junts eta UPN alderdien aurkako botoekin. Besteak beste, pentsioen igoera, kolektibo zaurgarrienen etxegabetzeen etetea luzatzea edota norbere kontura ari diren langileen kuotak izoztea dira dekretuan jasota zeuden neurrietako batzuk.
Bozkatu aurretik, Felix Bolaños Espainiako Gobernuko Presidentzia ministroak taldeei eskatu die dekretua babesteko, osterantzean "milioika herritar kaltetuko" dituztelako. Azkenean, baina, eskuineko alderdiok iragarritakoa bete eta aurka bozkatu dute.
Abendutik indarrean zeuden dekretuan jasotako neurriak, eta, orain, gaurko bozketaren emaitza Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzearekin batera, baliogabe geratuko dira.
Pentsioei dagokienez, urtarrileko nominan jaso dute pentsiodunek % 2,7ko igoera, baina otsailetik aurrera igoera horri eutsi ahal izateko, Espainiako Gobernuak beste dekretu bat onartu beharko du Kongresuan.
Kritikak
PPk, Juntsek eta Voxek gogor kritikatu dute pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastu" izana. Bereziki, familia zaurgarrien etxegabetzeak etetearen aurka agertu dira, neurri horrek okupazioa babesten duela argudiatuz.
Pentsioen igoerari dagokionez, PP eta Junts neurria babestearen alde agertu dira, baldin eta gai hori dekretu bakarrean aurkezten bada.
Bere aldetik, EAJK, alde bozkatu badu ere, Gobernuaren jarrera salatu du, dekretu berean gai ezberdinak bildu dituelako eta, bereziki, etxegabetzeak etetea kritikatu du, etxejabeak kaltetzen dituelako.
EH Bilduk eta ERCk, berriz, "ezkutu soziala egiturazkoa" izatea eskatu dute.
Garraio publikorako laguntzen luzapena, onartuta
Omnibus errege lege-dekretua ez bezala, garraio publikorako laguntzen dekretua aurrera atera da, besteak beste, erkidegoetako garraio zerbitzuetarako hobariak luzatzea jasotzen duena. Estatuaren menpeko garraio zerbitzu publikoetarako abonu bakarra sortzea ere aurreikusten du.
PP abstenitu egin da, Voxek aurka bozkatu du eta gainerako talde guztiek alde bozkatu dute.
Kongresua
Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.
Antxon Alonsok Koldo auziko Nafarroako adarraren gaineko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txandan argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez zituela taldeen galderak erantzungo. Taldeek euren txanda probestu dute, eta galdera asko gelditu dira airean.
Pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu du Espainiako Gobernuak
Bizileku baimena eskatu ahal izateko baldintza izango da 2025eko abenduaren 31 baino lehen Espainiako Estatuan gutxienez bost hilabete bizi izana.
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, 156 km/h-ko haizeteak eta inauteriak Iturenen eta Zubietan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Sanchezekin bilduko da gaur, transferentzietan aurrera egiteko eta migrazio eta osasun politikak indartzeko
Lehendakaritzako iturriek zehaztu dutenez, "egoeraren balantzea" egingo dio Pradalesek Sanchezi, baina proposamenak ere jarriko dizkio mahai gainean, datozen hilabeteotako lan-ildoak zehaztuz. 17:30ean hasiko da bilera, Moncloa jauregian.
Garraio Ministerioak Renfeko eta Adifeko bi goi-kargudun kargugabetu ditu Rodaliesen krisiagatik
Juntsek Salvador Illa Generalitateko presidentea egin du Rodaliesen krisiaren erantzule, eta, ERCrekin batera, Silvia Paneque Lurralde kontseilaria eta Oscar Puente Garraio ministroa kargugabetzea eskatu du.
Donostiako Loiolatarra Elkarteak azken aldiz omendu du duela 25 urte ETAk hil zuen Ramon Diaz bazkidea
Familiak omenaldi instituzionalak amai daitezen nahi duenez gero, Donostiako Loiolatarra Kirol Elkarteak azken aldiz omendu du astelehen honetan ETAk duela 25 urte hil zuen Ramon Diaz Garcia bazkidea eta Donostiako Itsas Komandantziako sukaldaria.
Lehendakariaren eta Espainiako presidentearen arteko bileraren bost gakoak
Imanol Pradalesek eta Pedro Sanchezek bilera egingo dute asteartean, Madrilen, Gernikako Estatutuko eskumenak eskualdatzeke daudela.