CONGRESO
PP, Vox y Junts tumban la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social'

Los partidos de la derecha han criticado que se mezcle la revalorización de las pensiones con asuntos de otra índole en el mismo texto.
pedro sanchez
Pedro Sánchez, hoy, en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno de España sufre su primera derrota parlamentaria del año. El Congreso de los Diputados ha derogado este martes, con los votos dele PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.

Aunque el ministro de Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos", las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.

Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.

Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.

Críticas 

PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley 'ómnibus' porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba "trufado" de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la "okupación".

De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma que no incluya otras medidas.

Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también han sido muy críticos, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o EH Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.

Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el real decreto ley incluía medidas como la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables, la prórroga de los módulos de los autónomos, la extensión de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos o medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios. 

Aprobada la prórroga de las ayudas al transporte público

A diferencia de lo ocurrido con el real decreto-ley 'ómnibus', sí ha salido adelante, con la abstención del PP, los votos en contra de Vox y el apoyo del resto de la cámara, la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y la creación del abono único nacional.

Los socios habituales del Gobierno han respaldado el decreto de transportes, aunque algunos, como EH Bildu, Compromís, CC y BNG, con la petición de que no haya más prórrogas temporales y las bonificaciones se conviertan en permanentes por ley.

Titulares de Hoy Pedro Sánchez Congreso Diputados Psoe Política

