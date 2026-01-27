PP, Vox y Junts tumban la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social'
El Gobierno de España sufre su primera derrota parlamentaria del año. El Congreso de los Diputados ha derogado este martes, con los votos dele PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.
Aunque el ministro de Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos", las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.
Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.
Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.
Críticas
PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley 'ómnibus' porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba "trufado" de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la "okupación".
De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma que no incluya otras medidas.
Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también han sido muy críticos, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o EH Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.
Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el real decreto ley incluía medidas como la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables, la prórroga de los módulos de los autónomos, la extensión de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos o medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios.
Aprobada la prórroga de las ayudas al transporte público
A diferencia de lo ocurrido con el real decreto-ley 'ómnibus', sí ha salido adelante, con la abstención del PP, los votos en contra de Vox y el apoyo del resto de la cámara, la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y la creación del abono único nacional.
Los socios habituales del Gobierno han respaldado el decreto de transportes, aunque algunos, como EH Bildu, Compromís, CC y BNG, con la petición de que no haya más prórrogas temporales y las bonificaciones se conviertan en permanentes por ley.
La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz
La AN ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas; por lo que ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.
El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresidente de la Generalitat, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.
Antxon Alonso se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en Navarra
Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.
El Gobierno español aprueba una regularización extraordinaria de personas migrantes
La medida beneficiará a las personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales se reúne hoy con Sánchez para avanzar en transferencias y reforzar políticas de sanidad y migración
Fuentes de Lehendakaritza han precisado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo" de los próximos meses. En encuentro tendrá lugar a partir de las 17:30 en Madrid.
El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies
Junts responsabiliza al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies y, junto a ERC, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español
La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.