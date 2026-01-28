Compras
Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30 %

El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota del 36,6 %. Las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior.

Un supermercado de Mercadona. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Mercadonak banaketaren sektorearen gailurrean jarraitu du 2025ean, % 30eko kuotarekin
author image

EITB

Última actualización

En un año en el que el gasto en la cesta de la compra ha aumentado casi un 6%  en el estado, el ranking de supermercados vuelve a liderarlo Mercadona, con una cuota de mercado de casi el 30 % en 2025. 

Uno de cada tres euros gastados el año pasado en la cesta de la compra fue a parar a esta firma, según los datos del estudio "El Mercado del Gran Consumo en España" de NIQ (Nielsen). 

En segunda posición está Carrefour, con un 7,2 % de cuota, y Lidl sigue en la tercera, con un 6,2 %..

DIA continua creciendo y ocupa el cuarto lugar y en el quinto lugar se sitúa Eroski, con una cuota del 4,3 %.

Les siguen Consum, Alcampo,  Aldi, y El Corte Inglés.

Ranking superemercados 2025

NIQ destaca el auge de las enseñas de supermercados regionales, que abarcan el 25 % de la cuota de mercado, es decir uno de cada cuatro euros gastados por los españoles en la compra de productos de gran consumo, concepto que abarca tanto alimentación como higiene. 

Entre las tendencias, el estudio destaca también que las ventas de los hipermercados "sufren", mientras avanzan las de los establecimientos de proximidad y conveniencia.

Suben las ventas online

El informe también revela el auge del 'e-commerce', ya que aunque las tiendas físicas continúan siendo el punto central de las compras, el 'online' está triplicando su crecimiento, en concreto un 17,7 %, frente al 9,1 % de súper pequeños o el 7,6 % de los grandes. El impulso de este canal también se sitúa en la aceleración de la frecuencia, con crecimientos del 8 % y alcanza ya un peso del 7,3 % en la cesta de la compra. 

El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota  del 36,6 %;  le sigue Mercadona, con casi el 10 % y por delante de gigantes como Glovo, Shein o Temu.

Las cifras en la CAV

Las grandes superficies y cadenas de alimentación de la CAV aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior (1,5 % en Bizkaia, 0,3 % en Gipuzkoa; igual en Álava), un sector en el que el empleo se vio incrementado un 1,1 %.

El incremento de las ventas fue del 0,7 % en alimentación y del doble, el 1,4 %, en el resto de productos, ha informado este miércoles el Instituto Vasco de Estadística-Eustat.

La evolución interanual de las ventas del último mes del año fue positiva tanto para los alimentos, del 2,7 %, como para el resto de productos, con un aumento del 2,6 %.

Aumentaron en diciembre un 3,3 % en términos interanuales en Bizkaia, un 2,2 % en Gipuzkoa y un 0,9 % en Álava.

