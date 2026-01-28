Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30 %
El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota del 36,6 %. Las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior.
En un año en el que el gasto en la cesta de la compra ha aumentado casi un 6% en el estado, el ranking de supermercados vuelve a liderarlo Mercadona, con una cuota de mercado de casi el 30 % en 2025.
Uno de cada tres euros gastados el año pasado en la cesta de la compra fue a parar a esta firma, según los datos del estudio "El Mercado del Gran Consumo en España" de NIQ (Nielsen).
En segunda posición está Carrefour, con un 7,2 % de cuota, y Lidl sigue en la tercera, con un 6,2 %..
DIA continua creciendo y ocupa el cuarto lugar y en el quinto lugar se sitúa Eroski, con una cuota del 4,3 %.
Les siguen Consum, Alcampo, Aldi, y El Corte Inglés.
NIQ destaca el auge de las enseñas de supermercados regionales, que abarcan el 25 % de la cuota de mercado, es decir uno de cada cuatro euros gastados por los españoles en la compra de productos de gran consumo, concepto que abarca tanto alimentación como higiene.
Entre las tendencias, el estudio destaca también que las ventas de los hipermercados "sufren", mientras avanzan las de los establecimientos de proximidad y conveniencia.
Suben las ventas online
El informe también revela el auge del 'e-commerce', ya que aunque las tiendas físicas continúan siendo el punto central de las compras, el 'online' está triplicando su crecimiento, en concreto un 17,7 %, frente al 9,1 % de súper pequeños o el 7,6 % de los grandes. El impulso de este canal también se sitúa en la aceleración de la frecuencia, con crecimientos del 8 % y alcanza ya un peso del 7,3 % en la cesta de la compra.
El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota del 36,6 %; le sigue Mercadona, con casi el 10 % y por delante de gigantes como Glovo, Shein o Temu.
Las cifras en la CAV
Las grandes superficies y cadenas de alimentación de la CAV aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior (1,5 % en Bizkaia, 0,3 % en Gipuzkoa; igual en Álava), un sector en el que el empleo se vio incrementado un 1,1 %.
El incremento de las ventas fue del 0,7 % en alimentación y del doble, el 1,4 %, en el resto de productos, ha informado este miércoles el Instituto Vasco de Estadística-Eustat.
La evolución interanual de las ventas del último mes del año fue positiva tanto para los alimentos, del 2,7 %, como para el resto de productos, con un aumento del 2,6 %.
Aumentaron en diciembre un 3,3 % en términos interanuales en Bizkaia, un 2,2 % en Gipuzkoa y un 0,9 % en Álava.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco ve "netamente positivo" para la industria de Euskadi el acuerdo UE-India
Que Europa teja alianzas en pos de un intercambio comercial "es un modelo que, como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido el consejero vasco de Industria Mikel Jauregi.
El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.
El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5260 dólares la onza
Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.
Pensionistas convocan manifestaciones este jueves ante las sedes del PP por su rechazo a la subida de las pensiones
Las manifestaciones serán a las 12:00 horas de este jueves en la Plaza Bizkaia de Bilbao, la calle Plazaola de Pamplona, la calle Olagibel de Vitoria-Gasteiz y la calle Illunbe de San Sebastián.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, reunión de la mesa de segregación escolar y tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tractoradas hoy en Vitoria-Gasteiz y cortes de carreteras en la Ribera Navarra contra el acuerdo UE-Mercosur
Las protestas del sector primario se extienden este miércoles por Álava y Navarra, con movilizaciones contra el acuerdo comercial con Mercosur y, en el caso alavés, también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola.
¿Qué pasará con las pensiones después de que el Congreso haya rechazado su subida?
El PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto del ‘escudo social’, que incluía la subida de pensiones junto a otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.
Sindicatos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia se unen para reclamar un SMI propio
Las organizaciones sindicales han acordado impulsar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que permita fijar salarios mínimos propios, siempre por encima del estatal, adaptados a la realidad económica de cada territorio.
Lakuntza:"Descentralizemos el salario mínimo"
Varios sindicatos han ofrecido una rueda de prensa para respaldar la huelga general del 17 de marzo, y dar a conocer las iniciativas que tienen previstas para la próxima semana. Han asistido representantes de ELA,como Mitxel Lakuntza, Garbiñe Aranburu de LAB, Steilas y Etxalde.