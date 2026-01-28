Mercadonak banaketaren sektorearen gailurrean jarraitu du 2025ean, % 30eko kuotarekin
Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonentzat da, % 36,6ko kuotarekin. EAEko azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta.
Estatuan erosketa-saskiaren gastua ia % 6 handitu zen 2025ean eta Mercadona izan da, beste behin, supermerkatuen rankingean liderra, ia % 30eko merkatu-kuotarekin.
Iaz erosketa-saskian gastatutako hiru eurotik bat enpresa horrentzat izan zen, NIQen (Nielsen) 'Espainiako Kontsumo Handiaren Merkatua' ikerketaren datuen arabera.
Bigarren postuan Carrefour dago, % 7,2ko kuotarekin, eta Lidlek hirugarrenean jarraitzen du, % 6,2rekin.
DIAk hazten jarraitzen du eta laugarren tokian dago, eta bosgarren tokian kokatu da Eroski, % 4,3ko kuotarekin.
Ondoren datoz Consum, Alcampo, Aldi eta El Corte Inglés.
NIQek tokian tokiko supermerkatuen gorakada nabarmendu du, merkatu kuotaren % 25 hartzen baitute horiek, kontsumo handiko produktuak (elikadura eta higienea) erosten gastatutako lau eurotik bat, beraz.
Era berean, nabarmendtzen du hurbileko eta komenientziazko establezimenduetan erosteko joera handitzen ari dera, hipermerkatuen kaltetan.
Online salmentek gora egin dute
Txostenak 'e-commerce' delakoaren gorakada ere erakutsi du; izan ere, denda fisikoek erosketen puntu nagusia izaten jarraitzen duten arren, 'online' salmentak hirukoiztu egin dira, zehazki % 17,7 hazi da, super txikietakoa % 9,1 eta handietakoa % 7,6 hazi den bitartean. Erosteko modu honen gorakadaren atzean dago maiztasuna ere, % 8ko hazkundearekin, eta erosketa saskiaren % 7,3 hartzen du dagoeneko.
Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonentzat da, % 36,6ko kuotarekin; ondoren Mercadona dator, ia % 10ekin, eta Glovo, Shein edo Temu erraldoien aurretik.
EAEko zifrak
EAEko azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta (% 1,5 Bizkaian, % 0,3 Gipuzkoan, eta berdin Araban), eta sektore horretan enplegua % 1,1 hazi zen.
Salmenten hazkundea % 0,7koa izan zen elikaduran, eta bikoitza, % 1,4, gainerako produktuetan, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak asteazken honetan jakitera eman duenez.
Urteko azken hileko salmenten urte arteko bilakaera positiboa izan zen, bai elikagaietan (% 2,7), bai gainerako produktuetan ere (% 2,6).
Abenduan % 3,3 igo ziren Bizkaian urte arteko terminoetan, % 2,2 Gipuzkoan eta % 0,9 Araban.
Urre ontzaren prezioak 5.260 dolarrak gainditu ditu, eta errekorra ezarri
Adituek azaldu dutenez, metal hori dibertsifikaziorako funtsezko aktibo bihurtu da, banku zentralen desdolarizazio progresiboan kokatzen da eta tentsio geopolitikoen aurrean babes-aktibo gisa justifikatzen da.
Pentsiodunek manifestazioak deitu dituzte ostegun honetan PPren egoitzen aurrean, pentsioak igotzearen kontra bozkatu duelako
Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean.
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, eskola-segregazio mahaiaren bilera eta traktoreak kalera Gasteizen eta Nafarroako Erriberan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte kalera gaur, Gasteizen, eta errepide mozketak izango dira Erriberan, EB-Mercosur akordioaren aurka
Lehen sektorearen protestak Araban eta Nafarroan izango dira gaur, eta mobilizazioak egingo dituzte Mercosurrekin egindako merkataritza-akordioaren aurka. Arabaren kasuan, ekazaritza-lurretan proiektatutako eguzki-parkeen aurka ere mobilizatuko dira.
Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.
Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.
2025 amaieran aurreko urtean baino 28.700 pertsona gehiagok zuten lana Euskadin, eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi zen
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago zeuden aurreko hiru hilabeteekin alderatuta (% 0,83), eta 6.600 lagun gehiago egon ziren lanik gabe (% 8,84). Nafarroan 28.100 langabe zenbatu ziren 2025 amaieran, hau da, 5.600 langabe gehiago, hortaz, % 24,78 egin du gora datuak.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte berriro kalera asteazkenean eta ostegunean Gasteizen
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak bi egunotan, baina asteazkenekoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da, eta ostegunekoa, berriz, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren aurrean.