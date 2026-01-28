Erosketak
Mercadonak banaketaren sektorearen gailurrean  jarraitu du 2025ean, % 30eko kuotarekin

Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonentzat da, % 36,6ko kuotarekin. EAEko azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta.

Estatuan erosketa-saskiaren gastua ia % 6 handitu zen 2025ean eta Mercadona izan da, beste behin, supermerkatuen rankingean liderra, ia % 30eko merkatu-kuotarekin.

Iaz erosketa-saskian gastatutako hiru eurotik bat enpresa horrentzat izan zen, NIQen (Nielsen) 'Espainiako Kontsumo Handiaren Merkatua' ikerketaren datuen arabera.

Bigarren postuan Carrefour dago, % 7,2ko kuotarekin, eta Lidlek hirugarrenean jarraitzen du, % 6,2rekin.

DIAk hazten jarraitzen du eta laugarren tokian dago, eta bosgarren tokian kokatu da Eroski, % 4,3ko kuotarekin.

Ondoren datoz Consum, Alcampo, Aldi eta El Corte Inglés.

Supermerkatuen rankina 2025 EU

NIQek tokian tokiko supermerkatuen gorakada nabarmendu du, merkatu kuotaren % 25 hartzen baitute horiek, kontsumo handiko produktuak (elikadura eta higienea) erosten gastatutako lau eurotik bat, beraz. 

Era berean, nabarmendtzen du hurbileko eta komenientziazko establezimenduetan erosteko joera handitzen ari dera, hipermerkatuen kaltetan. 

Online salmentek gora egin dute

Txostenak 'e-commerce' delakoaren gorakada ere erakutsi du; izan ere, denda fisikoek erosketen puntu nagusia izaten jarraitzen duten arren, 'online' salmentak hirukoiztu egin dira, zehazki % 17,7 hazi da, super txikietakoa % 9,1 eta handietakoa % 7,6 hazi den bitartean. Erosteko modu honen gorakadaren atzean dago maiztasuna ere, % 8ko hazkundearekin, eta erosketa saskiaren % 7,3 hartzen du dagoeneko.

Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonentzat da, % 36,6ko kuotarekin; ondoren Mercadona dator, ia % 10ekin, eta Glovo, Shein edo Temu erraldoien aurretik.

EAEko zifrak

EAEko azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta (% 1,5 Bizkaian, % 0,3 Gipuzkoan, eta berdin Araban), eta sektore horretan enplegua % 1,1 hazi zen.

Salmenten hazkundea % 0,7koa izan zen elikaduran, eta bikoitza, % 1,4, gainerako produktuetan, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak asteazken honetan jakitera eman duenez.

Urteko azken hileko salmenten urte arteko bilakaera positiboa izan zen, bai elikagaietan (% 2,7), bai gainerako produktuetan ere (% 2,6).

Abenduan % 3,3 igo ziren Bizkaian urte arteko terminoetan, % 2,2 Gipuzkoan eta % 0,9 Araban.

