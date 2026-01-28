Pepsico anuncia un nuevo ERE en su red comercial que afecta a los tres centros vascos

Pepsico ha anunciado su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría, en principio, a la casi totalidad de la plantilla, unos 400 empleados, de los once centros de su red de distribución comercial propia que continúan operativos, entre ellos los tres vascos.



En concreto, los cierres corresponderían a su red de distribución directa a bares, locales de restauración, supermercados pequeños y tiendas de alimentación que opera en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, según han detallado desde CC. OO.

Pepsico ha comunicado que este grupo "continúa con la transformación de su canal de distribución tradicional en España hacia un modelo de distribución indirecta, en línea con la tendencia mayoritaria del sector".

Los representantes sindicales han informado de que trabajarán para minimizar el impacto del ERE y buscar alternativas a través de recolocaciones y bajas voluntarias y asegurar las máximas indemnizaciones posibles.