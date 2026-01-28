PEPSICO ERE
Pepsico enpresak LEE berri bat iragarri du bere merkataritza sarean, hiru euskal etxeei eragingo diena

Bilboko, Donostiako eta Gasteizko tabernetara, jatetxeetara, supermerkatu txikietara eta janari-dendetara zuzenean banatzeko sareari dagozkio itxierak.

Agentziak | EITB

Pepsicok lan-erregulazioko espediente  bat (LEE) aurkeztuko duela iragarri du, eta, hasiera batean, langile ia guztiei eragingo diela, 400 bat langileri. Guztira, bere merkataritza-banaketarako sare propioko hamaika zentro daude kaltetuta, tartean hiru euskal herritarrak.

Hain zuzen ere, Bilbon, Donostian eta Gasteizen jarduten duten tabernetara, jatetxeetara, supermerkatu txikietara eta janari-dendetara zuzenean banatzeko sareari legozkioke itxierak, CCOO sindikatuak zehaztu duenez.

Pepsicoren hitzetan, taldeak "Espainiako ohiko banaketa-kanalaren eraldaketarekin jarraitzen du, zeharkako banaketa-eredu baterantz, sektorearen joera nagusiaren ildotik".

Sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, lan egingo dute LEEren eragina ahalik eta txikiena izan dadin, beste lanpostu batzuk ezarriz eta borondatezko bajak emanez, eta ahalik eta kalte-ordain handienak ziurtatuz.

Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

