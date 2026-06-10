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EAEko Auzitegi Nagusiak finkotasuna onartu dio 1995etik aldi baterako kontratuak kateatzen zebilen Portugaleteko udal-langile bati

Langileak hautaketa-prozesu bat gainditu zuen 2022an, baina plazarik gabe geratu zen, deitutako lanpostuen kopurua azterketa gainditu zutenen kopurua baino txikiagoa zelako.

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
EAEANren artxiboko irudia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko (EAEAN) Lan Arloko Salak langile finko gisa aitortu du Portugaleteko (Bizkaia) udal haur-eskola bateko langile bat, 1995etik aldi baterako kontratuak kateatzen ari zena. 2022an hautaketa-prozesu bat gainditu zuen, baina ez zuen plazarik lortu, deitutako lanpostuen kopurua azterketa gainditu zutenena baino txikiagoa zelako.

EAEANren ustez, langileak hautaketa-prozesu bat gainditzea nahikoa da, lanpostu finkorako eta aldi baterako ez den lanpostu baterako deialdi batean bada, finkotasuna bermatzeko; izan ere, funtzio publikoan sartzeko prozedura bat gainditu dela frogatzen da.

Auzitegiaren arabera, administrazio kontratatzailearekiko harremanaren edozein unetan plaza finkorako sarbide-prozesu bat hori lortu gabe gainditu bada eta "gehiegizko kontratazioa" gertatzen bada, orduan langilea "langile finkotzat jo behar da".

"Berdin dio proba publikoa aurretik edo ondoren gainditzea, edo langilearekin hitzartu ohi ez den kontratazio luze eta irregularrean egotea, eta hori beste modu batean ulertzea kontraesankorra izango litzateke", gaineratu du.

Halaber, kontratazio "modu irregularrean luzea" egin aurretik plaza finkorako hautaketa-prozesu bat gainditzea soilik onargarria dela ulertuko balute, "egoera berean dauden langileen arteko desberdintasun-elementu bat" sartuko litzatekeela zehaztu du. "Koiuntura antzekoa da batzuen eta besteen artean: ohiz kanpoko harremana, denbora luzeagatik eta Administrazioan plaza finkorako hautaketa-sistema publiko bat gainditzeagatik", gaineratu du.

Auzitegiaren ustez, berdintasun-printzipioaren "porrot garrantzitsua" sartuko litzateke, soil-soilik onartzeko plaza finkorako proba bat gainditzeak gehiegizko kontratazioa baino lehenagokoa izan behar duela.

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