Tractoradas hoy en Vitoria-Gasteiz y cortes de carreteras en la Ribera Navarra contra el acuerdo UE-Mercosur

Las protestas del sector primario se extienden este miércoles por Álava y Navarra, con movilizaciones contra el acuerdo comercial con Mercosur y, en el caso alavés, también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola.

Euskaraz irakurri: Traktororada gaur Gasteizen, EB-Mercosur akordioaren eta nekazaritza-lurzoruko eguzki-parkeen aurka
El sector primario vuelve a movilizarse hoy en distintos puntos de Euskadi y Navarra con tractoradas y cortes de carreteras para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

En la Ribera Navarra, desde las 10:00 de la mañana podrán notarse los primeros cortes de tráfico. Los agricultores se han citado a las 11:30 horas en la N-232 a la altura de Castejón y a las 12:15 en Ribaforada, unas protestas que se prolongarán hasta las 14:00 horas.

En Vitoria-Gasteiz, también hoy hay convocada una tractorada de baserritarras, que partirá a las 11:00 horas desde el Buesa Arena y se dirigirá hasta la sede del Gobierno Vasco, con afecciones al tráfico urbano.

Los agricultores protestan no solo contra el acuerdo con Mercosur, sino también, en el caso de Álava, contra la intención de Solaria de instalar 19 parques solares, un proyecto que, según denuncian UAGA y Ataca, compromete más de 1200 hectáreas de superficie agrícola.

Las organizaciones agrarias alertan además de otros problemas que afectan al sector, como los recortes en la PAC y la situación sanitaria de la ganadería. En este sentido, advierten de la cercanía de la dermatosis nodular contagiosa y de que una gestión inadecuada podría poner en riesgo la cabaña ganadera.

Las movilizaciones se repetirán mañana en Vitoria-Gasteiz e Iruña, y se sumarán a las protestas previstas en Bilbao, donde desde primera hora se concentrarán unos 70 tractores procedentes de Mungia, Durangaldea y Karrantza, convocados por ENBA y EHNE, con Karlos Ibarrondo y Unzalu Salterain como portavoces.

