Nekazariek traktoreak aterako dituzte kalera gaur Gasteizen eta errepide mozketak izango dira Erriberan EB-Mercosur akordioaren aurka
Lehen sektorearen protestak Araban eta Nafarroan izango dira gaur, eta mobilizazioak egingo dituzte Mercosurrekin egindako merkataritza-akordioaren aurka. Arabaren kasuan, ekazaritza-lurretan proiektatutako eguzki-parkeen aurka ere mobilizatuko dira.
Lehen sektorea berriro mobilizatuko da gaur Euskal Herriko hainbat tokitan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioaren aurka.
Nafarroako Erriberan, goizeko 10:00etatik aurrera nabarituko dira lehen trafiko-etenak. Nekazariek 11:30ean egin dute hitzordua N-232 errepidean, Castejon parean, eta 12:15ean Ribaforadan. Protestak 14:00ak arte luzatuko dira.
Gasteizen, gaur ere, baserritarren traktorada dago deituta. 11:00etan abiatuko da Buesa Arenatik eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino joango da, hiriko trafikoari eraginez.
Nekazariek protesta egingo dute ez bakarrik Mercosurrekin egindako akordioaren aurka, baita, Arabaren kasuan, Solariak 19 eguzki-parke jartzeko duen asmoaren aurka ere. Proiektu horrek, UAGAk eta Atacak salatu dutenez, 1.200 hektarea baino gehiagoko nekazaritza-azalera hartuko luke.
Nekazarien elkarteek, gainera, sektoreari eragiten dioten beste arazo batzuez ohartarazi dute, hala nola NPBko murrizketez eta abeltzaintzaren osasun-egoeraz. Ildo horretan, dermatosi nodular kutsakorra hurbil dagoela ohartarazi dute, eta kudeaketa desegoki batek arriskuan jar lezakeela abeltzaintzako etxola.
Mobilizazioak bihar errepikatuko dira Gasteizen eta Iruñean, eta Bilbon ere bat egingo dute protestekin. Lehen ordutik 70 traktore inguru bilduko dira Mungiatik, Durangaldetik eta Karrantzatik, ENBAk eta EHNEk deituta, Karlos Ibarrondo eta Unzalu Salterain bozeramaile direla.
