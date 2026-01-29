José Antonio Jainaga, nuevo presidente de Talgo tras relevar a Carlos Palacio

Jose Antonio Jainaga es, desde este jueves, el nuevo presidente de Talgo, en sustitución de Carlos de Palacio y Oriol, que ha presentado su dimisión tras 24 años en el cargo.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ferroviaria ha informado de que el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, por unanimidad, aceptar la dimisión de Palacio, nieto del que fuera el fundador de Talgo, y nombrar a Jainaga presidente.

Jainaga es el empresario cabeza del consorcio vasco que ha comprado la mayoría de la empresa ferroviaria y ha sido consejero desde que se efectuó esa adquisición.

El Consejo ha agradecido a Palacio la labor que ha desarrollado durante su etapa como presidente. Asimismo, su sucesor le ha solicitado, en nombre de todo el Consejo, que se mantenga como presidente de la Fundación Talgo, con el fin de "seguir apoyando a la compañía e impulsando sus valores".

Palacio ha afirmado que siente "una gran satisfacción y una enorme tranquilidad" por poder retirarse de la presidencia dejando Talgo "en manos de un industrial vasco ejemplar como José Antonio Jainaga, que la llevará muy lejos". También ha mostrado su satisfacción por "devolver a Talgo a sus orígenes y a los de mi familia".

Carlos Palacio y Oriol se incorporó a Talgo como consejero dominical en 1998 en representación de su participación accionarial y la de sus hermanos. En 2000 fue nombrado vicepresidente y en 2002, presidente. Durante sus 24 años de presidencia la compañía ha cuadruplicado su plantilla, al tiempo que ha incrementado su presencia internacional con proyectos como el de la alta velocidad Meca-Medina en Arabia Saudí o la entrada en mercados centroeuropeos, como Alemania y Dinamarca, o países como Rusia, Kazakistán, Uzbekistán o Egipto.

En 2015 lideró la salida a Bolsa de la compañía, y en los dos últimos años, el proceso de desinversión final del fondo de private equity Trilantic, devolviendo la sede y la gestión a los orígenes vascos de la empresa.

