Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta

Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Jainaga da, ostegun honetatik aurrera, Talgoko presidente berria, Carlos Palacio Oriolen ordez. Palaciok dimisioa aurkeztu du karguan 24 urte eman ondoren. 

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari bidalitako ohar batean, tren-konpainiak jakinarazi du sozietatearen Administrazio Kontseiluak aho batez erabaki duela Palacioren dimisioa onartzea eta Jainaga presidente izendatzea.

Hain zuzen ere, Jainaga konpainiaren gehiengoa erosi duen euskal partzuergoaren burua da eta erosketa gauzatu zenetik kontseilari lanetan aritu da.

Kontseiluak eskerrak eman dizkio Palaciori, Talgoren sortzailearen bilobari, presidente izan den bitartean egin duen lanagatik. Halaber, bere ondorengoak, Kontseilu osoaren izenean, eskatu dio Talgo Fundazioko presidente izaten jarrai dezala, "konpainiari laguntzen eta haren balioak bultzatzen jarraitzeko".

Palaciok adierazi du "poztasun eta lasaitasun handia" sentitzen duela presidentetzatik erretiratu ahal izateagatik, Talgo "Jose Antonio Jainaga bezalako euskal enpresari eredugarri baten eskuetan utzita". "Oso urrun eramango du", gaineratu du.

Carlos Palacio Oriol 1998an sartu ziren Talgon, kontseilari lanetan, akziodunen eta senideen partaidetzaren ordezkari gisa. 2000n presidenteorde izendatu zuten, eta 2002an, presidente. Presidentetzan eman dituen 24 urteetan, konpainiak laukoiztu egin du bere plantilla. Horrez gainera, nazioarteko presentzia handitu du, besteak beste, Saudi Arabiako Meca-Medina abiadura handiko proiektuarekin edo Europa erdialdeko merkatuetako sarrerarekin (Alemania eta Danimarka) edo Errusia, Kazakistan, Uzbekistan edo Egipto bezalako herrialdeekin.

2015ean, konpainia burtsara ateratzeko prozesuaren buru izan zen, eta azken bi urteetan, Private Equity Trilantic funtsaren azken desinbertsio-prozesuaren buru, egoitza eta kudeaketa enpresaren euskal jatorrietara itzuliz.

 

Enpresaburuak Araba Ekonomia

