El sindicato LAB ha convocado a los trabajadores y las trabajadoras de los comedores escolares públicos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) a una huelga para los días 24, 25 y 26 de febrero. Mediante estas movilizaciones quieren pedir a las empresas negociar el convenio colectivo y exigir el pago de las cantidades adeudadas, así como exigir al Departamento de Educación que asuma su responsabilidad y negocie sobre ratios, funciones y jornadas.

Según ha informado LAB en nota de prensa, tras varias reuniones entre los sindicatos del convenio de comedores de gestión directa de la CAV, "ELA ha decidido romper el espacio de la unidad sindical y optar por la vía individual, anteponiendo sus siglas a la unidad de acción".

LAB ha considerado que esta decisión de ELA es "una irresponsabilidad" que "debilita a la fuerza colectiva, cuando una de las reivindicaciones históricas del sector ha sido precisamente la unidad sindical".

Según este sindicato, las reivindicaciones que han motivado las movilizaciones han sido "claras" y "compartidas" con todos los sindicatos que integran la intersindical. Así, LAB ha defendido "la necesidad de salir a la calle, como han manifestado los propios trabajadores, tanto en las asambleas como en las visitas a los centros de trabajo".

Finalmente, como sindicato mayoritario en este convenio, LAB ha hecho un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a las movilizaciones y "recuperen la unidad sindical en defensa de los derechos de los trabajadores de los comedores escolares públicos de la CAV".