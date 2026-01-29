LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.
LAB sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eskola publikoetako jangeletako langileak grebara deitu ditu otsailaren 24, 25 eta 26rako. Mobilizazio horien bidez, enpresei hitzarmen kolektiboa negoziatzea eta zor dituzten zenbatekoak ordaintzeko eskatuko dute, eta Hezkuntza Sailari bere erantzukizuna bere gain hartzeko, bai eta ratioei, funtzioei zein lanaldiei buruz negoziatzeko eskatzeko ere.
LABek prentsa ohar bidez jakinarazi duenez, EAEko Hezkuntza Sailak zuzenean kudeatzen dituen jangelen sektoreko sindikatuen artean hainbat bilera egin ondoren, "ELAk batasun sindikalaren espazioa haustea eta bakarkako bidea aukeratzea erabaki du, eta ekintza batasunaren aurretik bere siglak jarri".
LABen iritziz, ELAren erabaki hori "arduragabekeria" da, "indar kolektiboa ahultzen du, sektorearen aldarrikapen historikoetako bat, hain zuzen ere, sindikatuen batasuna izan da eta".
Sindikatuaren arabera, mobilizazioak eragin dituzten aldarrikapenak "argiak" izan dira, eta intersindikala osatzen duten sindikatu guztiekin "partekatuak". Hala, LABek "kalera ateratzeko beharra" defendatu du, "langileek beraiek adierazi duten bezala, bai batzarretan, bai lantokietara egindako bisitetan ere".
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten eta "EAEko eskola publikoetako jangeletako langileen eskubideak defendatzeko batasun sindikala berreskura dezaten".
Zure interesekoa izan daiteke
Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu otsailaren 1etik aurrera, eta Barik txartelaz egindako bidaiak 0,73 euroan egongo dira
Prezio berriak indarrean sartutakoan, joanaldiko txartelaren prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Alokairuak % 8,6 egin du behera eremu tentsionatutzat jotako udalerrietan Nafarroan
Erregulazio berriari esker, batez besteko prezioa 849 eurotik 775 eurora jaitsi da, eta ez du eskaintzan eraginik izan.
Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Lan-istripu kopurua % 6,4 jaitsi da Euskadin 2025ean, baina behargin gehiago hil dira ezbeharretan
Iaz 36.011 istripu izan ziren EAEn, 2024an baino ia 2.500 gutxiago, baina 30 langile hil ziren; aurreko urtean 27 behargin hil ziren.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako taxilariak VTCen sektoreko "gehiegikerien" aurka mobilizatuko dira otsailaren 4an
Taxilarien Euskal Federazioak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du alokairuko auto gidaridunekin ikuskaritzarik egiten, eta taxien sektoreak egin behar dituen kontrolen parekoak egin ditzaten eskatu dute.
Osakidetzak martxoan irekiko du hurrengo EPEan izena emateko epea, eta 5.425 plaza izango ditu
Azterketak 2026an zehar egingo dira, eta uda baino lehen hasiko dira hautagai gehien dituzten kategorietako probak.
ELAk eta LABek gogor salatu dute patronala Gipuzkoako egoitzetako negoziazio mahaira agertu ez izana
Sindikatuen arabera, argi geratu da patronalak ez duela negoziatzeko inolako borondaterik eta sektoreko langileak mespretxatzen ari dela.
Arabako laborariek traktorada-protesta egin dute Lakuan, Mercosurrekiko akordioaren aurka
UAGA eta ATACA elkarteek deituta, mobilizazioa egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino, Lakuan, Gasteizen. Gainera, Arabako nekazaritza eremuetan eguzki-parkeak egiteko proiektuen aurka ere protesta egin dute.