El salario medio vasco crecerá en 2026 un 3,6 %, la misma cifra que en 2025, cuando ha aumentado por encima del IPC (2,9 %) por tercer año consecutivo, según los datos ofrecidos por el grupo consultor LKS Next.

El estudio, que analiza datos de más de 110 organizaciones vascas y 96 puestos diferentes, revela una brecha salarial significativa. La retribución bruta fija media para el puesto de dirección general es la más alta de la muestra, sobre los 145 100 euros (entre los 78 900 euros y los 264 100 euros, dependiendo del tamaño de las empresas), cantidad que puede incluir un porcentaje de hasta el 25% en rendimientos variables. En el otro extremo, los puestos con los sueldos más bajos son los de auxiliares administrativos, con una retribución media de 26 000 euros en 2025.

Según LKS Next, los salarios medios "continúan mostrando una evolución moderadamente alcista, con incrementos salariales medios de entre el 3 % y el 4 %", datos que reflejan un escenario de ajustes salariales "prudentes pero sostenidos, orientados a mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y a preservar la competitividad de las empresas" en un entorno económico "todavía marcado por la incertidumbre".

Mercado laboral tensionado

El informe apunta, por otra parte, a un mercado laboral "cada vez más tensionado en Euskadi", marcado por "la escasez de talento, la falta de relevo generacional y la transformación de los puestos por la digitalización y la IA".

En el último año, han señalado, los perfiles técnicos, industriales, los perfiles digitales y vinculados a la IA y al análisis de datos, continúan siendo los más demandados por las organizaciones vascas, "pero también los que presentan una mayor presión salarial".





