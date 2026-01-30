El salario medio vasco crecerá en 2026 un 3,6 %, por encima del IPC por tercer año consecutivo
El salario medio vasco crecerá en 2026 un 3,6 %, la misma cifra que en 2025, cuando ha aumentado por encima del IPC (2,9 %) por tercer año consecutivo, según los datos ofrecidos por el grupo consultor LKS Next.
El estudio, que analiza datos de más de 110 organizaciones vascas y 96 puestos diferentes, revela una brecha salarial significativa. La retribución bruta fija media para el puesto de dirección general es la más alta de la muestra, sobre los 145 100 euros (entre los 78 900 euros y los 264 100 euros, dependiendo del tamaño de las empresas), cantidad que puede incluir un porcentaje de hasta el 25% en rendimientos variables. En el otro extremo, los puestos con los sueldos más bajos son los de auxiliares administrativos, con una retribución media de 26 000 euros en 2025.
Según LKS Next, los salarios medios "continúan mostrando una evolución moderadamente alcista, con incrementos salariales medios de entre el 3 % y el 4 %", datos que reflejan un escenario de ajustes salariales "prudentes pero sostenidos, orientados a mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y a preservar la competitividad de las empresas" en un entorno económico "todavía marcado por la incertidumbre".
Mercado laboral tensionado
El informe apunta, por otra parte, a un mercado laboral "cada vez más tensionado en Euskadi", marcado por "la escasez de talento, la falta de relevo generacional y la transformación de los puestos por la digitalización y la IA".
En el último año, han señalado, los perfiles técnicos, industriales, los perfiles digitales y vinculados a la IA y al análisis de datos, continúan siendo los más demandados por las organizaciones vascas, "pero también los que presentan una mayor presión salarial".
Te puede interesar
Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga
La dirección de Tubos Reunidos se ha reunido esta mañana con los comités de empresa de ambas plantas tras el anuncio de un ERE de extinción. Según fuentes sindicales, durante los encuentros, la dirección ha presentado las medidas que van a plantear. Los periodos de consultas, paralelos y para ambas plantas, comenzarán el 9 de febrero y la intención es que la negociación se desarrolle con los dos comités de empresa en una única mesa de negociación.
El IPC se modera cinco décimas en el estado español y arranca el año en el 2,4 %
Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1 %).
El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026
Las patronales CEOE y Cepyme no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. El SMI subirá hasta los 1221 euros mensuales por catorce pagas (518 euros más al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF.
Tractoradas y protestas agrarias recorren Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona contra el acuerdo de la UE con Mercosur
En Bilbao se han concentrado en la explanada de San Mamés a partir de las 10:00 horas, en Vitoria-Gasteiz han salido a las 10:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco y en Pamplona realizarán una manifestación a las 17:00 horas desde la plaza de Baluarte.
José Antonio Jainaga, nuevo presidente de Talgo tras relevar a Carlos Palacio
El empresario era consejero de la compañía con sede en Álava desde que el consorcio vasco se hiciera con ella.
Bilbobus actualizará sus tarifas a partir del 1 de febrero y cada viaje con Barik costará 0,73 euros
Con la entrada en vigor de los nuevos precios, el billete ocasional sin tarjeta pasará de 1,50 euros a 1,70 euros.
LAB llama a la huelga en los comedores escolares públicos de la CAV para los días 24, 25 y 26 de febrero
Como sindicato mayoritario en este convenio, LAB ha hecho un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a las movilizaciones.
El alquiler baja un 8,6 % en los municipios navarros declarados como zona tensionada
La regulación reduce el precio medio de 849 a 775 euros sin impacto en la oferta, que se mantiene estable.
Los pensionistas exigen ante las sedes del PP que las pensiones no sean "moneda de cambio" partidista
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado concentraciones en las capitales de Hegoalde para expresar su "indignación" por el rechazo de "las derechas y las ultraderechas de PP, Vox, Junts y UPN" al decreto de revalorización de las pensiones, con su voto en contra el pasado martes en el Congreso al real decreto ley que, entre otras cosas, recogía la subida de las pensiones para este año.