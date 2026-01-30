EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez
LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.
Euskal batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, 2025eko kopuru bera eta KPIaren (% 2,9) gainetik, LKS Next aholkularitza taldeak emandako datuen arabera.
110etik gora euskal erakunderen eta 96 lanposturen datuak aztertu dituzte eta emaitzek soldata arrakala esanguratsua erakusten dute. Zuzendari orokorreko postuetakoek dute ordainsari gordin altuena da, 145.100 euro ingurukoa (78.900 euro eta 264.100 euro artean, enpresen tamainaren arabera). Beste muturrean, soldatarik baxuenak dituzten lanpostuak administrari laguntzaileenak dira, 2025ean 26.000 euroko batez besteko ordainsariarekin.
LKS Nexten arabera, batez besteko soldatek "goranzko bilakaera moderatua erakusten jarraitzen dute, % 3 eta % 4 arteko batez besteko soldata igoerekin", eta datu horiek soldata doikuntza "zuhur baina iraunkorren" agertokia islatzen dute, langileen erosteko ahalmenari eustera eta enpresen lehiakortasuna zaintzera bideratuta, "ziurgabetasunak markatutako ingurune ekonomiko batean".
Lan-merkatu tentsionatua
Txostenak, bestalde, "Euskadin gero eta tentsionatuagoa" dagoen lan merkatu bat aipatzen du, "talentu eskasiak, belaunaldien arteko errelebo faltak eta digitalizazioak eta AAk lanpostuak eraldatu izanak" markatuta.
Azken urtean, profil teknikoak, industrialak, profil digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira euskal erakundeek gehien eskatzen dituztenak, "baina baita soldata presio handiena dutenak ere".
Zure interesekoa izan daiteke
KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino
Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
Sindikatuek ez dkite oraindik zenbat kaleratze aurreikusi dituen enpresak. 2025eko lehen seihilekoa 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen Tubos Reunidosek, muga-zergen politika tarteko. Ondorioz, 2025eko irailaren 1etik 2026ko otsailaren 2026ra aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea ezarri zuen Amurrioko lantegian.
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta
Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.
LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.
Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu otsailaren 1etik aurrera, eta Barik txartelaz egindako bidaiak 0,73 euroan egongo dira
Prezio berriak indarrean sartutakoan, joanaldiko txartelaren prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Alokairuak % 8,6 egin du behera eremu tentsionatutzat jotako udalerrietan Nafarroan
Erregulazio berriari esker, batez besteko prezioa 849 eurotik 775 eurora jaitsi da, eta ez du eskaintzan eraginik izan.
Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.