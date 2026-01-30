Soldatak
EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez

LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.

Euskal batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, 2025eko kopuru bera eta KPIaren (% 2,9) gainetik, LKS Next aholkularitza taldeak emandako datuen arabera.

110etik gora euskal erakunderen eta 96 lanposturen datuak aztertu dituzte eta emaitzek soldata arrakala esanguratsua erakusten dute. Zuzendari orokorreko postuetakoek dute ordainsari gordin altuena da, 145.100 euro ingurukoa (78.900 euro eta 264.100 euro artean, enpresen tamainaren arabera). Beste muturrean, soldatarik baxuenak dituzten lanpostuak administrari laguntzaileenak dira, 2025ean 26.000 euroko batez besteko ordainsariarekin.

LKS Nexten arabera, batez besteko soldatek "goranzko bilakaera moderatua erakusten jarraitzen dute, % 3 eta % 4 arteko batez besteko soldata igoerekin", eta datu horiek soldata doikuntza "zuhur baina iraunkorren" agertokia islatzen dute, langileen erosteko ahalmenari eustera eta enpresen lehiakortasuna zaintzera bideratuta, "ziurgabetasunak markatutako ingurune ekonomiko batean".

Lan-merkatu tentsionatua

Txostenak, bestalde, "Euskadin gero eta tentsionatuagoa" dagoen lan merkatu bat aipatzen du, "talentu eskasiak, belaunaldien arteko errelebo faltak eta digitalizazioak eta AAk lanpostuak eraldatu izanak" markatuta.

Azken urtean, profil teknikoak, industrialak, profil digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira euskal erakundeek gehien eskatzen dituztenak, "baina baita soldata presio handiena dutenak ere".



