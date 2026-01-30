Muere un trabajador de 32 años tras recibir el impacto de una pieza grande en una empresa de Zumaia

Un trabajador de 32 años ha fallecido este viernes tras recibir el impacto de una pieza de grandes dimensiones en la empresa Estaños Matiena de la localidad guipuzcoana de Zumaia, según ha informado el sindicato LAB.

En un comunicado, LAB ha lamentado que en 2026 ya es la cuarta muerte en accidente laboral. Además, ha denunciado que Estaños Matiena "utiliza a trabajadores migrantes y precarizados para realizar trabajos peligrosos".

En esa línea, ha asegurado que "la política de la empresa es evitar con total impunidad la aplicación de la normativa preventiva" y ha afirmado que en los últimos años han tenido que denunciar "varios accidentes laborales graves" en la misma.

El sindicato ha recordado que el pasado mes de agosto un trabajador "tuvo contacto eléctrico con una máquina que no cumplía la normativa y fue trasladado al hospital con heridas graves". "La empresa responsabilizó al trabajador del accidente y acto seguido, durante la baja que le dio la mutua, lo despidió", ha censurado.

LAB ha presentado varias denuncias ante Osalan, la inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral, y ha solicitado mantener reuniones con sus responsables para "tomar medidas ante la falta de prevención de la empresa", pero "todo ha sido inútil".

A su juicio, la muerte laboral de este viernes "no ha sido un accidente", sino "causada por el empresario y las instituciones que permiten que esto sea así". "Es evidente que hay empresarios que manejan grandes cotas de poder en este país; la grave situación lleva a pensar que tienen capacidad para entorpecer o condicionar el trabajo de las instituciones", ha remarcado.

Tras lamentar que la "dejadez e irresponsabilidad institucional" la sufren los trabajadores, ha exigido "responsabilidades" a las instituciones porque, si "asumieran las que les corresponde, el trabajador hoy fallecido estaría vivo". Finalmente, LAB ha llamado a participar en las movilizaciones que se convoquen para denunciar este accidente laboral mortal.