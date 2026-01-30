Muere un trabajador de 32 años tras recibir el impacto de una pieza grande en una empresa de Zumaia
Un trabajador de 32 años ha fallecido este viernes tras recibir el impacto de una pieza de grandes dimensiones en la empresa Estaños Matiena de la localidad guipuzcoana de Zumaia, según ha informado el sindicato LAB.
En un comunicado, LAB ha lamentado que en 2026 ya es la cuarta muerte en accidente laboral. Además, ha denunciado que Estaños Matiena "utiliza a trabajadores migrantes y precarizados para realizar trabajos peligrosos".
En esa línea, ha asegurado que "la política de la empresa es evitar con total impunidad la aplicación de la normativa preventiva" y ha afirmado que en los últimos años han tenido que denunciar "varios accidentes laborales graves" en la misma.
El sindicato ha recordado que el pasado mes de agosto un trabajador "tuvo contacto eléctrico con una máquina que no cumplía la normativa y fue trasladado al hospital con heridas graves". "La empresa responsabilizó al trabajador del accidente y acto seguido, durante la baja que le dio la mutua, lo despidió", ha censurado.
LAB ha presentado varias denuncias ante Osalan, la inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral, y ha solicitado mantener reuniones con sus responsables para "tomar medidas ante la falta de prevención de la empresa", pero "todo ha sido inútil".
A su juicio, la muerte laboral de este viernes "no ha sido un accidente", sino "causada por el empresario y las instituciones que permiten que esto sea así". "Es evidente que hay empresarios que manejan grandes cotas de poder en este país; la grave situación lleva a pensar que tienen capacidad para entorpecer o condicionar el trabajo de las instituciones", ha remarcado.
Tras lamentar que la "dejadez e irresponsabilidad institucional" la sufren los trabajadores, ha exigido "responsabilidades" a las instituciones porque, si "asumieran las que les corresponde, el trabajador hoy fallecido estaría vivo". Finalmente, LAB ha llamado a participar en las movilizaciones que se convoquen para denunciar este accidente laboral mortal.
Te puede interesar
Volkswagen Navarra advierte que hacer fijos a 93 eventuales podría acabar en un ERE
La empresa ha asegurado al comité en una reunión que "cumplirá estrictamente con la legalidad", después de que la Inspección de Trabajo haya ordenado hacer fijos a 93 eventuales. Los sindicatos han planteado una propuesta de acuerdo.
UGT, CC. OO. y USO firman un acuerdo para el convenio de limpieza en Álava
Los sindicatos ELA y LAB han rechazado este preacuerdo, por "suponer una rendición" y un "claro retroceso". Consideran que los trabajadores estarán "en riesgo de volver a perder poder adquisitivo", como "ha ocurrido en los últimos cinco años".
Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga
La dirección de Tubos Reunidos se ha reunido esta mañana con los comités de empresa de ambas plantas tras el anuncio de un ERE de extinción. Según fuentes sindicales, durante los encuentros, la dirección ha presentado las medidas que van a plantear. Los periodos de consultas, paralelos y para ambas plantas, comenzarán el 9 de febrero y la intención es que la negociación se desarrolle con los dos comités de empresa en una única mesa de negociación.
El salario medio vasco crecerá en 2026 un 3,6 %, por encima del IPC por tercer año consecutivo
Según un estudio de LKS Next, los perfiles profesionales técnicos, industriales, digitales y vinculados a la IA y al análisis de datos son los más demandados.
El IPC se modera cinco décimas en el estado español y arranca el año en el 2,4 %
Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1 %).
El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026
Las patronales CEOE y Cepyme no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. El SMI subirá hasta los 1221 euros mensuales por catorce pagas (518 euros más al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF.
Tractoradas y protestas agrarias recorren Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona contra el acuerdo de la UE con Mercosur
En Bilbao se han concentrado en la explanada de San Mamés a partir de las 10:00 horas, en Vitoria-Gasteiz han salido a las 10:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco y en Pamplona realizarán una manifestación a las 17:00 horas desde la plaza de Baluarte.
José Antonio Jainaga, nuevo presidente de Talgo tras relevar a Carlos Palacio
El empresario era consejero de la compañía con sede en Álava desde que el consorcio vasco se hiciera con ella.
Bilbobus actualizará sus tarifas a partir del 1 de febrero y cada viaje con Barik costará 0,73 euros
Con la entrada en vigor de los nuevos precios, el billete ocasional sin tarjeta pasará de 1,50 euros a 1,70 euros.