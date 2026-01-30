32 urteko langile bat hil da Zumaiako enpresa batean, pieza handi batek jota
Estaños Matiena enpresan jazo da ezbeharra, LAB sindikatuak jakinarazi duenez. Enpresa horrek hainbat salaketa zituen prebentzio-araudia ez betetzeagatik, sindikatuak salatu duenez.
32 urteko langile bat hil da ostiral honetan Zumaiako (Gipuzkoa) Estaños Matiena enpresan, pieza handi batek jota, LAB sindikatuak jakitera eman duenez.
Ohar batean, LABek deitoratu du 2026an lan-istripu baten ondorioz hil den laugarren langilea dela. Gainera, salatu duenez, Estaños Matiena enpresak "langile migratu eta prekarizatuak baliatzen ditu lan arriskutsuak egiteko".
Ildo horretatik, enpresaren politika "prebentzio araudiaren aplikazioa inpunitate osoz saihestea" dela eta, ondorioz, "azken urteetan hainbat lan-istripu larri" salatu behar izan dituztela adierazi du.
Sindikatuak gogorarazi duenez, abuztuan langile batek araudia betetzen ez zuen makina batekin kontaktu elektrikoa izan zuen, eta larri zaurituta erietxera eraman zuten. "Enpresak istripuaren ardura langileari egotzi zion, eta jarraian, mutuak emandako bajan zela, kaleratu egin zuen", salatu du LABek..
Sindikatuak azaldu du hainbat salaketa aurkeztu ditueloa Osalanen, Lan Ikuskaritzan eta Lan Agintaritzan, bilerak egin dituela bertako arduradunekin "enpresak duen prebentzio faltaren aurrean neurriak hartzeko", baina "dena alferrik" izan dela.
LABen iritziz, ostiral hponetan lan heriotza "ez da istripua izan", baizik eta "enpresariak eragindako heriotza", eta "insitituzioek onartu egiten dute hori horrela izatea". "Bistan da badirela enpresariak herri honetan botere maila handiak maneiatzen dituztenak; instituzioen lana oztopatzeko edo baldintzatzeko gaitasuna dutela pentsatzera eramaten du egoera larriak. Edonola ere, utzikeria eta arduragabekeria instituzionalak langileok pairatzen ditugu, ondorio lazgarriekin", nabarmendu du.
Azkenik, LABek iragarri du ekintza sindikala eta juridikoa erabiliko dituela lan heriotaren "arduraduna den enpresariaren aurka", eta bitartean, "ardura instituzionalak" exijitzen jarraitzen duela, "dagokien ardura hartuko balute gaur hil den langilea bizirik egongo litzatekeelako". Bukatzeko, datozen orduetan izango diren salaketa mobilizazioetan parte hartzera deitu du.
Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.
UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako
ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".
Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.
EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez
LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.
KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino
Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta
Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.
LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.