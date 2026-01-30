Volkswagen Navarra advierte que hacer fijos a 93 eventuales podría acabar en un ERE
La dirección de Volkswagen Navarra ha advertido a los sindicatos de que convertir en indefinidos 93 contratos eventuales, tal y como exige la Inspección de Trabajo, podría acabar provocando un ERE de extinción.
Según ha trasladado la empresa al comité, la incorporación de esos trabajadores como fijos generaría un “desequilibrio” en la plantilla fija, al superar las necesidades actuales. La compañía alemana asegura que cumplirá la con la legalidad, pero avisa de las consecuencias que, a su juicio, tendría que reactivar el contrato relevo manufacturero.
En la reunión también ha confirmado un aumento de producción de 5800 vehículos en 2026, lo que obligará a modificar los calendarios laborales previstos.
Ante este escenario, los sindicatos UGT y CC. OO. han planteado una propuesta que incluye reducir los días de ERTE, compensar a la plantilla con dos jornadas de descanso y entregar cuanto antes los nuevos calendarios. En materia de empleo, han reclamado reactivar el contrato relevo y acelerar las contrataciones necesarias para el refuerzo, además de ofrecer información y acompañamiento a los trabajadores eventuales.
La empresa se ha mostrado de acuerdo con la compensación, aunque los detalles se abordarán en una próxima reunión.
