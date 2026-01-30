Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.
Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak sindikatuei ohartarazi dienez, behin-behineko 93 kontratu mugagabe bihurtzeak, Lan Ikuskaritzak eskatzen duen bezala, lan-erregulazioko espedientea eragin lezake.
Enpresak batzordeari adierazi dionez, langile horiek finko gisa sartzeak "desoreka" sortuko luke plantillan, egungo beharrak gaindituko liratekeelako. Alemaniako konpainiak ziurtatu du legea beteko duela, baina, bere ustez, errelebo-kontratuak berriro aktibatzeak izango lukeen ondorioez ohartarazi du.
Bileran baieztatu duenez, gainera, 2026an 5.800 ibilgailu gehiago ekoitziko dira, eta, ondorioz, aurreikusitako lan-egutegiak aldatu beharko dira.
Egoera horren aurrean, UGT eta CC. OO. sindikatuek akordiorako proposamen bat egin diote zuzendaritzari, hala nola ERTE egunak murriztea, langileak konpentsatu bi atseden egunekin eta lehenbailehen egutegi berriak entregatzea. Enpleguari dagokionez, errelebo-kontratuak suspertzea eta errefortzurako behar diren kontratazioak azkartzea eskatu dute, aldi baterako langileei informazioa eta laguntza eskaintzeaz gain.
Enpresa ados agertu da konpentsazioarekin, baina xehetasunak hurrengo bilera batean jorratuko dituzte.
