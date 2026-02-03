Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece Iñaki López de Gandásegui, fundador de Aernnova

Bermeotarra e ingeniero industrial, fundó la empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.
Euskaraz irakurri: Iñaki Lopez de Gandasegi hil da, Aernovaren sortzailea
author image

EITB

Última actualización

El empresario vasco Iñaki López Gandasegui, fundador de Aernnova Aerospace y copresidente de la firma, ha fallecido esta noche, según han informado fuentes próximas al empresario.

Nacido en 1952 en Bermeo (Bizkaia) e ingeniero industrial, fundó Aernnova Aerospace, empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente ejecutivo muchos años, hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.

Con anterioridad, Gandásegui ocupó los cargos de consejero delegado de Gamesa Corporación Tecnológica y de director de la división de nuevas tecnologías de Corporación IBV, entre otros.

Comunidad Autonóma Vasca Bermeo Industria Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X