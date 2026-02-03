Fallece Iñaki López de Gandásegui, fundador de Aernnova

El empresario vasco Iñaki López Gandasegui, fundador de Aernnova Aerospace y copresidente de la firma, ha fallecido esta noche, según han informado fuentes próximas al empresario.



Nacido en 1952 en Bermeo (Bizkaia) e ingeniero industrial, fundó Aernnova Aerospace, empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente ejecutivo muchos años, hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.



Con anterioridad, Gandásegui ocupó los cargos de consejero delegado de Gamesa Corporación Tecnológica y de director de la división de nuevas tecnologías de Corporación IBV, entre otros.