Iñaki Lopez de Gandasegi hil da, Aernovaren sortzailea

Bermeotarra jaiotzez, ingeniari industriala izan zen, eta aeroegituren enpresa ezaguna sortu zuen. 2025era arte enpresa horretako presidente izan zen.

EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Lopez Gandasegui Aernnova Aerospace enpresaren sortzailea eta urtetan presidente izandakoa hil da bart, enpresariaren gertuko iturriek jakitera eman dutenez.

1952an jaio zen, Bermeon (Bizkaia), eta industria-ingeniaria zen. Aernnova Aerospace aeroegituren enpresa sortu zuen, eta 2025era arte bertako presidente exekutiboa izan zen.

Aurretik, Gandasegui Gamesa Corporacion Tecnologica empresako kontseilari delegatua izan zen eta IBV Korporazioko teknologia berrien dibisioko zuzendaria ere bai.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bermeo Industria Ekonomia

