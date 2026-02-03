La planta de combustibles sintéticos de Petronor estará operativa en 2027, con una inversión de 170 millones

La planta de combustibles sintéticos que Petronor está construyendo en el Puerto de Bilbao contará con una inversión de 170 millones de euros y se prevé que esté plenamente operativa a comienzos de 2027.



Las instalaciones han sido visitadas este martes por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, coincidiendo con la llegada vía marítima de la estructura mecánica de 1200 toneladas sobre la que se montarán todos los equipos.



A través del CO2 capturado y el hidrógeno renovable producido por el electrolizador de 10 MW, también ubicado en el hub de descarbonización de Petronor, la planta producirá combustibles sintéticos como diésel, SAF y nafta, componente principal de la gasolina, con una capacidad de producción de 2000 tonelada anuales. Estos combustibles podrán ser utilizados en vehículos como camiones, barcos o aviones.