Petronor inicia la construcción del electrolizador de 100 MW que funcionará en 2029

MUSKIZ (BIZKAIA), 26/01/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (2i), acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi (d), han visitado este lunes las instalaciones de Petronor en la localidad vizcaína de Muskiz. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Petronorrek elektrolizagailua eraikitzeko lanak hasi ditu
EITB

Petronor ha empezado a construir en la refinería de Muskiz (Bizkaia) un electrolizador de 100 megavatios (MW) que evitará que se liberen hasta 167 000 toneladas de CO2 al año, con una inversión de 292 millones de euros y que entrará en funcionamiento el primer semestre de 2029.

Energía Muskiz Petronor Imanol Pradales Bizkaia Economía

