Petronorrek elektrolizagailua eraikitzeko lanak hasi ditu

MUSKIZ (BIZKAIA), 26/01/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (2i), acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi (d), han visitado este lunes las instalaciones de Petronor en la localidad vizcaína de Muskiz. EFE/ Miguel Toña
Dagoeneko hasi dituzte 100 megawatteko (MW) eskala handiko bigarren elektrolizagailua eraikitzeko lanak Petronorreko findegian, Muskizen (Bizkaia). Aurreikuspenen arabera, 2029an jarriko dute martxan, eta hasierako inbertsioa 300 bat milioi eurokoa izango da.

