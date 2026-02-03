Bilboko portuan
Erregai sintetikoak ekoizteko Petronorren instalazioa 2027an egongo da martxan, 170 milioiko inbertsioarekin

Instalazioan erregai sintetikoak sortuko dira, hala nola diesela, SAFa eta nafta, gasolinaren osagai nagusia. Urtean 2.000 tona ekoizteko moduko planta izango da. Erregai horiek kamioiak, itsasontziak eta hegazkinak hornitzeko erabili ahal izango dira.

Petronorrek Bilboko Portuan dituen instalazioak bisitatu ditu astearte honetan Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Petronor Bilboko Portuan eraikitzen ari den erregai sintetikoak ekoizteko plantak 170 milioi euroko inbertsioa izango du, eta 2027rako martxan egongo dela aurreikusten da.

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak instalazioak bisitatu ditu astearte honetan. Gainera, gaur 1.200 tonako egitura mekanikoa iritsi da, itsasoz, eta horren gainean muntatuko dira ekipamendu guztiak.

Harrapatzen duen CO2aren eta 10 MWko elektrolizatzaileak sortutako hidrogeno berriztagarriaren bidez (Petronorren deskarbonizazio-hubean dago hori ere), instalazioak erregai sintetikoak ekoitziko ditu, hala nola diesela, SAFa eta nafta, gasolinaren osagai nagusia. Urtean 2.000 tona ekoizteko moduko planta da. 

Erregai horiek kamioiak, itsasontziak eta hegazkinak hornitzeko erabili ahal izango dira.

