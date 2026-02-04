Culmina el proceso de compra de Uvesco por parte del consorcio de inversores vascos

El consorcio vasco de inversores privados, liderado por el consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, ha culminado el proceso de compra de este grupo de distribución al fondo PAI Partners, tras la firma del contrato el pasado 23 de diciembre.

Según ha informado este miércoles Uvesco en un comunicado, una vez cerrados ya todos los trámites administrativos, se inicia formalmente la nueva etapa, en la que se reforzarán los "pilares esenciales" de este grupo empresarial con sede en Irun.

En este contexto, el nuevo consejo ha acordado nombrar presidenta no ejecutiva a María José Aduriz, quien lleva más de 25 años en funciones ejecutivas dentro de la compañía.

La compra de Uvesco al fondo francés Pai Partners por 700 millones de euros está liderada por Ángel Jareño y varios ejecutivos de la compañía, junto con Indar Kartera (Kutxabank), el fondo Stellum Capital y la gestora Inveready.

El Grupo Uvesco, matriz de las marcas BM y Super Amara, cuenta actualmente con 344 establecimientos y una plantilla de más de 7000 trabajadores.El grupo de distribución opera en estos momentos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Hegoalde, Cantabria y La Rioja.