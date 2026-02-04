La AP-15 será gratis para turismos desde 2029

La autopista AP-15 será gratuita para turismos a partir del año 2029. Sólo habrá peajes para tráfico pesado. Así lo ha confirmado este miércoles el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Asimismo, ha asegurado que en la AP- 68, cuya titularidad ha sido traspasada recientemente por el Gobierno de España a Navarra, los camiones serán también los únicos que paguen peaje, aunque no ha concretado una fecha sobre cuándo entrará en vigor esta medida.

"La constitución de la sociedad Nafarbide tiene por objeto asumir la titularidad de las vías de gran capacidad de la Comunidad foral, entre ellas, la AP-15 o la N-121-A, o las distintas autovías. Hay muchas de ellas, la AP-15, pero también la autovía que va hacia Logroño, la autovía que va hacia Jaca, que están ahora en régimen de concesión. Cuando se terminen esos regímenes de concesión, en el caso de la AP-15 en 2029, pasarán a titularidad del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública de Nafarbide y la decisión es que se estipulen peajes únicamente a tráfico pesado, no a los turismos, siguiendo además la línea que se han emprendido en la Unión europea y que también el País Vasco ya está implementando", ha afirmado.

Remírez ha insistido en que la "la decisión política ya está tomada". En sus palabras, "estamos hablando de una decisión histórica para la Comunidad Foral, demandada por parte de un parte importante de la población navarra, la zona media, la zona de la Ribera, que vio que cuando en 2014 puedo estar esa vía libre de peajes, sin embargo, una decisión política por parte de UPN y PP en el año 1997 extendió de manera artificial durante 25 años más esa concesión a una empresa privada", ha afirmado.

Sobre la Ap-68, ha señalado también que la decisión de implantar peajes sólo para camiones "está tomada". "Los plazos ya los iremos anunciando y la implementación será cuando corresponda", ha apuntado.