La AP-15 será gratis para turismos desde 2029
En 2029 expirará la concesión que a día de hoy existe sobre la AP-15, y a partir de esa fecha será la sociedad pública Nafarbide la que ostente la titularidad.
La autopista AP-15 será gratuita para turismos a partir del año 2029. Sólo habrá peajes para tráfico pesado. Así lo ha confirmado este miércoles el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.
Asimismo, ha asegurado que en la AP- 68, cuya titularidad ha sido traspasada recientemente por el Gobierno de España a Navarra, los camiones serán también los únicos que paguen peaje, aunque no ha concretado una fecha sobre cuándo entrará en vigor esta medida.
"La constitución de la sociedad Nafarbide tiene por objeto asumir la titularidad de las vías de gran capacidad de la Comunidad foral, entre ellas, la AP-15 o la N-121-A, o las distintas autovías. Hay muchas de ellas, la AP-15, pero también la autovía que va hacia Logroño, la autovía que va hacia Jaca, que están ahora en régimen de concesión. Cuando se terminen esos regímenes de concesión, en el caso de la AP-15 en 2029, pasarán a titularidad del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública de Nafarbide y la decisión es que se estipulen peajes únicamente a tráfico pesado, no a los turismos, siguiendo además la línea que se han emprendido en la Unión europea y que también el País Vasco ya está implementando", ha afirmado.
Remírez ha insistido en que la "la decisión política ya está tomada". En sus palabras, "estamos hablando de una decisión histórica para la Comunidad Foral, demandada por parte de un parte importante de la población navarra, la zona media, la zona de la Ribera, que vio que cuando en 2014 puedo estar esa vía libre de peajes, sin embargo, una decisión política por parte de UPN y PP en el año 1997 extendió de manera artificial durante 25 años más esa concesión a una empresa privada", ha afirmado.
Sobre la Ap-68, ha señalado también que la decisión de implantar peajes sólo para camiones "está tomada". "Los plazos ya los iremos anunciando y la implementación será cuando corresponda", ha apuntado.
Te puede interesar
Culmina el proceso de compra de Uvesco por parte del consorcio de inversores vascos
El Grupo Uvesco, matriz de las marcas BM y Super Amara, cuenta actualmente con 344 establecimientos y una plantilla de más de 7000 trabajadores. El grupo de distribución opera en estos momentos en Hegoalde, la Comunidad de Madrid, Ávila, Cantabria y La Rioja.
ELA y LAB recurrirán la sentencia del TSJPV y redoblan la movilización por un salario mínimo propio
Defienden que el fallo avala la negociación de un salario mínimo y debería obligar a Confebask a sentarse a negociar.
Confebask celebra la sentencia sobre el SMI porque demuestra que "no ha incumplido su deber de negociar"
En un comunicado, la patronal ha recordado que "siempre argumentó" que existía "una 'causa legal' que impedía esa negociación al ser ésa una materia exclusiva del Gobierno".
El TSJPV desestima la denuncia de ELA y LAB contra Confebask por el SMI propio
Ambas centrales sindicales solicitaron declarar ilegal la negativa de Confebask, por entenderla contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal da la razón a la patronal y señala que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno de España su fijación, asegurando, por lo tanto, que el rechazo de la patronal está justificado toda vez que tal materia no puede ser objeto de la negociación promovida por las centrales demandantes.
Los taxistas vascos se manifiestan en Bilbao contra los "abusos" de las plataformas VTC
Los taxistas vascos se movilizan hoy contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. Denuncian que en Bizkaia hay un "goteo constante" de nuevas licencias VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran "bastante más resistencia institucional".
Según Mikel Jauregi, la salida de Tubos Reunidos debe ser "viable" y no puede pasar por "falsos rescates o patadas para adelante"
El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha abogado en Radio Euskadi por buscar entre todos los agentes una viabilidad real de Tubos Reunidos y coneseguir "un proyecto industrial a futuro, que mantenga la actividad industrial en Amurrio y Trápaga y alimente el entorno indirecto". No obstante, ha admitido que la deuda es un problema importante y la "situación es complicada".
Gipuzkoa podría aplicar la tasa turística este verano
El Consejo del Gobierno Foral prevé aprobar el proyecto de la norma que regulará el impuesto el próximo 17 de marzo. A continuación, se debatirá en Juntas Generales y, tras su aprobación, los municipios podrán comenzar a aplicarla.
Cebek aboga por acordar incentivos en la negociación colectiva para reducir el absentismo
La patronal bizkaina ha llamado a abordar la negociación colectiva "sin imposiciones" y con una apuesta por el diálogo, y ha defendido incluir en los convenios acuerdos e incentivos (no necesariamente económicos) que permitan reducir el impacto del absentismo, que considera "un problema social".
El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único
Las pensiones contributivas subirán un 2,7 %, las mínimas más de un 7 %, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4 %. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.