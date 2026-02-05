El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una propuesta de EH Bildu para que el Gobierno Vasco elabore un registro de grandes tenedores de vivienda, aunque se ha mostrado a favor (mediante una enmienda del PNV y PSE-EE apoyada por ambos grupos) de que el Ejecutivo cuente con la mayor información posible sobre los propietarios que posean cinco o más viviendas.

El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada al recibir 46 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar).

La proposición no de ley de EH Bildu instaba al Gobierno Vasco a "crear y regular un registro de personas grandes tenedoras de vivienda que incluya a las personas (físicas y jurídicas) propietarias de al menos cinco o más viviendas en la Comunidad Autónoma Vasca y que sirva para realizar el seguimiento de las obligaciones de las personas grandes tenedoras".



A su vez, pedía al Ejecutivo que, en colaboración con las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, elabore un estudio sobre la estructura de propiedad de la vivienda en Euskadi y la evolución de las personas grandes tenedoras de vivienda desde 2010.

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha afirmado que el registro de contratos y alquileres del Gobierno Vasco "no vale para identificar a los grandes propietarios y hacer que bajen sus alquileres", y que este registro resulta necesario para cumplir la ley de vivienda, al tiempo que se ha preguntado "por qué no es posible en Euskadi" lo que ya se hace en Navarra o Cataluña.

Enmienda de Sumar



La enmienda de totalidad de Sumar, que tampoco ha salido adelante, reclamaba la puesta en marcha, en el plazo máximo de 12 meses, de un registro público y actualizado de grandes tenedores de vivienda en Euskadi, que incluyera todas las personas físicas y jurídicas propietarias de cinco o más viviendas, en colaboración con las diputaciones forales y los registros catastrales y registrales.



Asimismo, pedía que se establezca un régimen de control, inspección y sanción para aquellas personas grandes tenedoras que incumplan sus obligaciones en zonas de mercado tensionado, en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones; además de solicitar un estudio público y detallado sobre la estructura de propiedad de la vivienda en el País Vasco.

Enmienda de los grupos del gobierno

La enmienda del PNV y el PSE-EE ha sido aprobada con los 39 votos a favor de estos grupos y los 34 en contra de la oposición. Este texto insta al Gobierno Vasco a que en el marco de sus competencias, y con ayuda del Registro oficial de fianzas y de contratos de arrendamiento, establezca "los mecanismos necesarios para contar ton la mayor información posible acerca de los grandes tenedores de vivienda, sean personas físicas o jurídicas".



La enmienda también solicita la colaboración entre administraciones públicas, en el marco de la normativa vigente sobre la protección de datos, para desarrollar "un análisis exhaustivo sobre la propiedad de la vivienda en Euskadi, especialmente aquella en manos de personas físicas o jurídicas propietarias de al menos cinco o más viviendas".



Argumentos de los partidos



Desde el PNV, Jonatan Moreno ha precisado que en Euskadi, el porcentaje de viviendas en manos de grandes tenedores se sitúa en torno al 3 %, cifra que se reduce a cerca de un 2 % si no se tienen en cuenta las propiedades en manos de las administraciones públicas o entidades sociales. Por ese motivo, ha subrayado que este no es "el principal problema", sino que la causa principal de la crisis de la vivienda es "la falta de oferta y los elevados precios". Moreno ha cuestionado, asimismo, la efectividad de las zonas tensionadas que, según ha dicho, no están logrando bajar los precios y han hecho "caer en picado" la oferta de viviendas en alquiler.



Por parte del PSE, Adrián Fernández ha reconocido que "a día de hoy nos falta información sobre los grandes tenedores". "No disponemos de todos los datos porque el Gobierno Vasco no tiene acceso al catastro, porque esto corresponde directamente a las haciendas forales". En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo "no puede identificar con precisión todas las viviendas que son propias de grandes tenedores pero que no están alquiladas", por lo que ha defendido la importancia de la enmienda aprobada este jueves.

Por parte del PP, Ana Morales ha enmarcado la iniciativa de EH Bildu en "la estrategia habitual de la izquierda abertzale" para "el señalamiento a la empresa privada", con el fin de "cuestionar, culpabilizar y poner en la diana" a las empresas, tal y como --según ha dicho-- hacía "en la década de 1980".



El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha subrayado la necesidad de "poner coto" a los grandes tenedores de vivienda que se dedican a la "especulación", y ha denunciado que, según ha reconocido el propio Gobierno Vasco, este "ni siquiera sabe quiénes son" estos grandes propietarios ni cuántas viviendas tienen.

