Accidente laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y, aunque al lugar se han desplazado sanitarios, no han podido hacer nada por salvar su vida.
Euskaraz irakurri: Zuhaitz batek jotako baso-langile bat hil da Zornotzan (Bizkaia)
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador forestal ha fallecido este jueves en el barrio Ergoien de Amorebieta (Bizkaia), tras ser golpeado por un árbol cuando desarrollaba su labor en la subida al monte Bizkargi, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y al lugar se han desplazado sanitarios, bomberos y la Unidad de Rescate de Montaña de la Ertzaintza. Una vez llegados a la zona, los sanitarios han practicado ejercicios de reanimación al herido, que finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por motivo de las dificultades de acceso al lugar, a las 21:45 el cuerpo estaba siendo llevado en camilla hasta una zona donde estaban aparcados los vehículos. Una vez allí, el cadáver será llevado al Instituto anatómico forense.

Según el sindicato LAB, este es el sexto trabajador fallecido en accidente laboral en lo que va de año.

Accidentes Laborales Bizkaia Amorebieta-Etxano Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) El pleno de la Cámara ha debatido sobre grandes propietarios de vivienda REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/12/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda

El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.

Cargar más
Publicidad
X