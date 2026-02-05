Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta
Un trabajador forestal ha fallecido este jueves en el barrio Ergoien de Amorebieta (Bizkaia), tras ser golpeado por un árbol cuando desarrollaba su labor en la subida al monte Bizkargi, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad a Europa Press.
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y al lugar se han desplazado sanitarios, bomberos y la Unidad de Rescate de Montaña de la Ertzaintza. Una vez llegados a la zona, los sanitarios han practicado ejercicios de reanimación al herido, que finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Por motivo de las dificultades de acceso al lugar, a las 21:45 el cuerpo estaba siendo llevado en camilla hasta una zona donde estaban aparcados los vehículos. Una vez allí, el cadáver será llevado al Instituto anatómico forense.
Según el sindicato LAB, este es el sexto trabajador fallecido en accidente laboral en lo que va de año.
