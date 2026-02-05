Lan-istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Baso-langile bat hil da Zornotzan, zuhaitz batek kolpatuta

Lan-istripua 18:30 aldera gertatu da, eta, osasun-langileak bertaratu diren arren, ezin izan dute ezer egin haren bizitza salbatzeko.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Baso-langile bat hil da ostegun honetan Zornotzako Ergoien auzoan, zuhaitz batek kolpatuta, Bizkargi mendira igotzen ari zela, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Europa Press albiste agentziari jakinarazi dionez.

Lan-istripua 18:30 aldera gertatu da, eta osasun-langileak, suhiltzaileak eta Ertzaintzaren Mendiko Erreskate Unitatea mobilizatu dira. Bertara iritsitakoan, osasun-langileek zauritua suspertzeko ariketak egin dituzte, baina bertan hil egin da, zituen lesioen larritasunagatik.

Bertara iristeko zailtasunak zirela eta, 21:45ean esku-ohean eraman dute gorpua ibilgailuak aparkatuta zeuden toki batera. Han, gorpua auzitegiko institutu anatomikora eramango dute.

LAB sindikatuaren arabera, aurten lan-istripuan hildako seigarren langilea da hau. 

Lan istripuak Bizkaia Zornotza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke

Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X