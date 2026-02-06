Mercedes Benz parará su producción este sábado por la falta de suministros provocada por la borrasca

La planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz va a parar su producción el próximo sábado debido a los problemas de suministros de componentes que están teniendo como consecuencia de la borrasca Leonardo.



La dirección de la mayor fábrica de Euskadi, que da trabajo directo a unos 5000 operarios, comunicó el jueves a los sindicatos y al conjunto de la plantilla esta decisión.



En su comunicación explica que las circunstancias meteorológicas "excepcionalmente adversas" están ocasionando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar, lo que está provocando un "colapso de la cadena de suministro logística".



Ante esta falta de suministros Mercedes Benz ha decidido paralizar "de manera excepcional" la actividad en el turno de mañana del sábado en montaje final.



La empresa está trabajando para intentar garantizar la llegada de los suministros con el fin de que la actividad se reanude con normalidad el próximo lunes.

En el Estado español también ha sucedido lo mismo en otrs empresas. Es el caso de la planta de fabricación de vehiculos Stellantis en Vigo o las de Opel, Peugeot y Citroen en Zaragoza.