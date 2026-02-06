Leonardo ekaitza Andaluzian

Mercedes Benzek bere ekoizpena etengo du larunbat honetan, Leonardo depresioak eragindako hornidura faltagatik

Enpresak azaldu duenez, denboralearen ondorioz, Gibraltargo itsasartean itsas trafikoa geldiarazten ari dira. Horregatik, larunbateko goizeko txandan jarduera etetea erabaki du.

MERCEDES BENZ VITORIA GASTEIZ EFE
Gasteizko Mercedes Benz lantegia
EITB

Gasteizko Mercedes Benz lantegiak bere ekoizpena geldituko du bihar, larunbata, Leonardo depresioaren eraginez osagaien horniduran izaten ari diren arazoak direla eta.

Euskadik duen fabrikarik handieneko —5.000 langile inguru ditu— Zuzendaritzak ostegunean eman zien erabaki horren berri sindikatuei eta langile guztiei.

Bere jakinarazpenean azaldu duenez, ekaitza tarteko "bereziki txarra" den muturreko egoera dute Gibraltargo itsasartean, eta "hornidura logistikoaren katea kolapsatzea" ekarri du horrek.

Hornidura falta horren aurrean, Mercedes Benzek, "salbuespen neurri gisa" larunbat goizeko txandan jarduera geldiaraztea erabaki du.

Bien bitartean, lanean ari da enpresa, horniduren iritsiera bermatzeko eta datorren astelehenerako jarduna erreskuratu ahal izateko.

Espainiako Estatuan ere gauza bera gertatu da beste enpresa batzuetan: Vigoko Stellantisen edo Zaragozako Opelen, Peugeoten eta Citroenen adibidez.

