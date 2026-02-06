Metal Group abordará con los comités y administrador la situación tras su concurso y cierre de sus plantas
La empresa de fundición y mecanizado Metal Group abordará en una reunión el próximo martes con los comités de empresa y el administrador concursal la situación tras haber registrado en el juzgado un concurso de acreedores de liquidación que incluye el cierre de sus dos plantas en Lebario (Abadiño) y Legutio, lo que afectaría a alrededor de 180 trabajadores, según han confirmado fuentes del sindicato CCOO.
Las mismas fuentes han recordado que fue la semana pasada cuando Metal Group decidió presentar un concurso de acreedores y esa misma semana hubo un primer contacto de los comités de empresa con el administrador concursal.
En ese concurso, la empresa confirma su intención de cerrar tanto la planta de Lebario como de Legutio, lo que supone un escenario peor que el inicial planteado por el grupo.
CCOO ha recordado que el cierre de la planta de Lebario estaba ya "encima de la mesa", pero, en principio, no se planteaba el de las instalaciones alavesas, donde también habría despidos, pero se intentaba llegar a un acuerdo para mantener "un relevo" de alrededor de 60 personas.
Desde el sindicato han señalado que, posteriormente, la empresa desistió del ERE y automáticamente presentó este concurso de acreedores de liquidación, lo que incluye el cierre de las dos plantas, lo que afectaría a alrededor de 180 trabajadores.
Tras un primer contacto del administrador concursal con los comités será el próximo martes cuando se produzca una reunión entre estas dos partes y la empresa para analizar y abordar esta nueva situación.
Fuentes de COOO han señalado que ven complicada la situación y también difícil que se pueda encontrar un comprador que garantice la continuidad de las plantas, ya que el problema de la empresa se deriva por la falta de pedidos.
