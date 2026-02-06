Enpresak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera

COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da eta, era berean, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.

Legutioko lantegiaren artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Metal Group galdaketa eta mekanizazioko enpresak bilera bat egingo du datorren asteartean enpresa-batzordeekin eta konkurtso-administratzailearekin, epaitegian likidazioko hartzekodunen konkurtso bat erregistratu ondoren. Horren ondorioz, Lebarion (Abadiño) eta Legution dituen bi lantegiak itxiko dira, eta horrek 180 langile ingururi eragingo die, CCOO sindikatuko iturriek baieztatu dutenez.

Aipatu iturriek gogoratu dute joan den astean erabaki zuela Metal Groupek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztea, eta aste horretan bertan izan zuten lehen harremana enpresa-batzordeek konkurtsoko administratzailearekin.

Lehiaketa horretan, enpresak Lebarioko eta Legutioko lantegiak ixteko asmoa berretsi zuen, eta hori taldeak planteatutakoa baino egoera txarragoa da.

CCOOk esan duenez, Lebarioko lantegiaren itxiera "mahai gainean" zegoen, baina, hasiera batean, ez zen Arabako instalazioena planteatzen, zeinetan 60 pertsona inguruko "erreleboa" mantentzeko akordioa lortzen saiatu ziren.

Sindikatuak adierazi duenez, ondoren, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera utzi zuen, eta automatikoki likidazio-hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuen, bi lantegien itxiera barne. Horrek 180 langile ingururi eragingo lieke.

Konkurtso-administratzaileak batzordeekin lehen harremana izan ondoren, datorren asteartean bilera egingo dute bi aldeek eta enpresak, egoera berri hori aztertu eta jorratzeko.

COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da, baita lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea ere, enpresaren arazoa eskaeren faltak eragiten baitu.

Enpresaburuak CCOO Araba Bizkaia Abadiño Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con cargos y representantes de su partido.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin

Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X