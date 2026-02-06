Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da eta, era berean, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.
Metal Group galdaketa eta mekanizazioko enpresak bilera bat egingo du datorren asteartean enpresa-batzordeekin eta konkurtso-administratzailearekin, epaitegian likidazioko hartzekodunen konkurtso bat erregistratu ondoren. Horren ondorioz, Lebarion (Abadiño) eta Legution dituen bi lantegiak itxiko dira, eta horrek 180 langile ingururi eragingo die, CCOO sindikatuko iturriek baieztatu dutenez.
Aipatu iturriek gogoratu dute joan den astean erabaki zuela Metal Groupek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztea, eta aste horretan bertan izan zuten lehen harremana enpresa-batzordeek konkurtsoko administratzailearekin.
Lehiaketa horretan, enpresak Lebarioko eta Legutioko lantegiak ixteko asmoa berretsi zuen, eta hori taldeak planteatutakoa baino egoera txarragoa da.
CCOOk esan duenez, Lebarioko lantegiaren itxiera "mahai gainean" zegoen, baina, hasiera batean, ez zen Arabako instalazioena planteatzen, zeinetan 60 pertsona inguruko "erreleboa" mantentzeko akordioa lortzen saiatu ziren.
Sindikatuak adierazi duenez, ondoren, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera utzi zuen, eta automatikoki likidazio-hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuen, bi lantegien itxiera barne. Horrek 180 langile ingururi eragingo lieke.
Konkurtso-administratzaileak batzordeekin lehen harremana izan ondoren, datorren asteartean bilera egingo dute bi aldeek eta enpresak, egoera berri hori aztertu eta jorratzeko.
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da, baita lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea ere, enpresaren arazoa eskaeren faltak eragiten baitu.
