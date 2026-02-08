Huelga de maquinistas esta semana tras la crisis ferroviaria
Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) decidieron mantener la convocatoria para los días 9, 10 y 11 de febrero tras no lograr un acuerdo satisfactorio con el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han convocado una huelga de tres días para esta semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la última reunión celebrada con el ministro de Transportes español, Óscar Puente, se cerrara sin acuerdo.
Portavoces de los tres sindicatos coincidían en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y admiten que ya se están aplicando algunos cambios puntuales.
"Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo", han asegurado desde fuentes del Gobierno español.
Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.
Además de Adif y a Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.
Trenes
Los gobiernos vasco y español establecen servicios mínimos de cara a la huelga del sector ferroviario de la semana que viene
El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos del 50 % en horas punta y del 25 % en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián para las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.
En el resto del Estado español, excepto en Cataluña, los servicios mínimos los ha fijado el Ministerio de Transportes, que afectan a los trenes de media y larga distancia que salen o llegan a Euskadi y Navarra.
El ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.