Huelga de maquinistas esta semana tras la crisis ferroviaria

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han convocado una huelga de tres días para esta semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la última reunión celebrada con el ministro de Transportes español, Óscar Puente, se cerrara sin acuerdo.



Portavoces de los tres sindicatos coincidían en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y admiten que ya se están aplicando algunos cambios puntuales.



"Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo", han asegurado desde fuentes del Gobierno español.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.



Además de Adif y a Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.