Makinistek greba abiatuko dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta Semaf) otsailaren 9ko, 10eko eta 11ko greba deialdiari eustea erabaki dute, Oscar Puente Garraio ministroarekin akordiorik lortu ez dutela ikusita.
Trenbide sektoreko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta Semaf) hiru eguneko greba deitu dute aste honetarako, otsailaren 9tik 11ra, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroarekin egindako azken bilera akordiorik gabe amaitu ostean.
Hiru sindikatuetako bozeramaileek adierazi dute ez dituztela zehaztu aldarrikatzen ari diren neurriak, ez aurrekontuei ez segurtasunari dagokienez, baina onartu dute zenbait aldaketa puntual aplikatzen ari direla.
"Garraio Ministeriotik negoziazio-mahaian jarraituko dugu beti, eta lanean jarraituko dugu, langileen ordezkariekin batera, akordio bat lortzeko", esan dute Espainiako Gobernuko iturriek.
Sindikatuek trenbide-eredua aldatzeko eta segurtasun estandarrak berreskuratzeko eskatu dute, 47 hildako eragin dituzten azken tren-istripuen, Andaluziarako abiadura handiko trenaren etenaldiaren eta Katalunian hainbat egunez Rodalies (aldirikoak) zerbitzua geldiarazita egon ostean.
Adifi eta Renferi ez ezik, bidaiarien eta merkantzien garraio zerbitzu pribatuei ere eragingo die grebak, hala nola Iryo eta Ouigo operadore pribatuei, eta salgaien garraioko edo zerbitzu logistikoetako enpresei (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail, Logirail, etab.).
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan Bilboko eta Donostiako aldiriko bost lineetan, trenbide-sektoreko sindikatuek otsailaren 9, 10 eta 11n deitutako hiru greba-egunetarako.
Espainiako Estatuko gainerako erkidegoetan, Katalunian izan ezik, Garraio Ministerioak ezarri ditu gutxieneko zerbitzuak, Euskaditik eta Nafarroatik irteten edo iristen diren distantzia ertain eta luzeko trenei eragiten dietenak.
Ministerioak % 73ko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu abiadura handikoetan eta distantzia luzekoetan, % 75ekoa puntako orduetan eta % 50ekoa gainerakoetan, % 65ekoa distantzia ertainekoetan eta % 21ekoa merkantziak garraiatzen dituztenetan.
