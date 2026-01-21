Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean
Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegin dute ez dadila Kataluniako zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.
Semaf tren-makinisten Espainiako sindikatuak greba deitu du sektorean, sarearen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzea eskatzeko. Izan ere, bi istripu izan dira egunotan, eta tartean hiru makinista hil dira. Adamuzen (Kordoba) 42 hildako eta Gelidan (Bartzelona) Rodaliesen hildako bat izan ondoren, Semafek ohar batean aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela tren-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegingo du ez dadila Katalunian zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.
Era berean, gertakari horiek guztiek eragindako karga emozionala dela-eta zerbitzua emateko prest ez daudenei arduradunei jakinarazteko gomendatu die.
Gainera, tren-makinisten sindikatuak adierazi duenez, zerbitzuaren hasieran, tren-enpresa guztietako makinistek egin beharreko ibilbidean segurtasuna bermatzeko eskatuko dute.
Halaber, Kataluniako istripua izan den antzeko egoeretan ere prozedura bera aplika dadila eskatuko dute, eguraldi txarrak eragin baitu. Horiek guztiak, Estatuko trenbide-sarearen egoera zuzentzeko hasierako neurriak.
"Semafeko kide guztiak lur jota gaude, eta onartezina iruditzen zaigu trenbidea etengabe hondatzea", azpimarratu dute komunikatuan.
Hori dela eta, trenbide-sarean premiazko hainbat neurri ezartzea eskatu dute, profesionalen eta erabiltzaileen osotasuna bermatzeko.
"Erakunde honek trena errailetik irten zela jakin zuenean, Rodaliesen zebiltzan tren guztien trafikoa geldiarazteko beharrezko kudeaketak egin zituen. Zoritxarrez, hura kudeatzen ari ginela gure lankidearen heriotzaren berri izan genuen".
Horregatik guztiagatik, makinisten sindikatuak greba deitu du sektore osoan, langileen eta erabiltzaileen mobilizazioei legezkotasuna eta babesa emateko, sarea segurua eta fidagarrita dela bermatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa gelditzeko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak. Kontrol-zentrotik erantzun zioten: "A, ikusten zaitut. Ados".
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru dira.
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Etxebizitza, enplegua segurtasuna eta osasuna dira bizkaitarrentzat arazo nagusiena gaur egun, bai eta epe-ertainean ere, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian
Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz hiria danbor eta upel hotsez bete ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.
Makinista bat hil da, tren istripuz, Bartzelonako Gelida herrian
Gainera, 37 pertsona zauritu dira, horietako bost larri. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodaliesetako R4 linean, eta han zebilen tren batek horren kontra talka egin du. Rodalieseko trenen zirkulazioa etenda dago Katalunia osoan.
67 urteko gizon bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan
Larrabetzuko Horma Ondo jatetxeko Mikel Bustinza sukaldari ezaguna da hildakoa. Aparkatuta zegoen kamioi baten azpira sartu da autoarekin.
Xabier Anduagak hunkituta jaso du 2026ko Urrezko Danborra
Xabier Anduaga tenor donostiarrak Jon Insausti Donostiako alkatearen eskutik jaso du 2026ko Urrezko Danborra, gaur eguerdian Gipuzkoako hiriburuko udaletxeko osoko bilkuren aretoan egin den ekitaldian. Bertan, Anduaga "donostiarren erreferente diren gazteen ispilu" gisa deskribatu du alkateak.
Mastektomia egin dieten emakume batzuek "presio estetikoak" eraginda erabakitzen dute bularra berreraikitzea
Hori da Emakunderen beka jaso duen ikerketa baten ondorioetako bat. Zehazki, bularreko minbiziaren ondorioz mastektomia egin behar dieten emakumeen aukera kirurgikoen aurrean erabakiak hartzeko prozesua eta kalitatea aztertu ditu.