Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean

Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegin dute ez dadila Kataluniako zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.

BARCELONA, 21/01/2026.- Bomberos revisan este miércoles el tren de Rodalies descarrilado el día anterior en Barcelona. Adif revisará este miércoles la infraestructura de Rodalies de Cataluña, que permanece sin servicio, después de que el temporal causara ayer un accidente mortal en Gelida (Barcelona) al caer a la vía un muro de contención por las fuertes lluvias y un incidente con otro tren que descarriló sin heridos. EFE/Quique García

Trena, errailetik kanpo, Katalunian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Semaf tren-makinisten Espainiako sindikatuak greba deitu du sektorean, sarearen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzea eskatzeko. Izan ere, bi istripu izan dira egunotan, eta tartean hiru makinista hil dira. Adamuzen (Kordoba) 42 hildako eta Gelidan (Bartzelona) Rodaliesen hildako bat izan ondoren, Semafek ohar batean aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela tren-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegingo du ez dadila Katalunian zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.

Era berean, gertakari horiek guztiek eragindako karga emozionala dela-eta zerbitzua emateko prest ez daudenei arduradunei jakinarazteko gomendatu die.

Gainera, tren-makinisten sindikatuak adierazi duenez, zerbitzuaren hasieran, tren-enpresa guztietako makinistek egin beharreko ibilbidean segurtasuna bermatzeko eskatuko dute.

Halaber, Kataluniako istripua izan den antzeko egoeretan ere prozedura bera aplika dadila eskatuko dute, eguraldi txarrak eragin baitu. Horiek guztiak, Estatuko trenbide-sarearen egoera zuzentzeko hasierako neurriak.

"Semafeko kide guztiak lur jota gaude, eta onartezina iruditzen zaigu trenbidea etengabe hondatzea", azpimarratu dute komunikatuan.

Hori dela eta, trenbide-sarean premiazko hainbat neurri ezartzea eskatu dute, profesionalen eta erabiltzaileen osotasuna bermatzeko.

"Erakunde honek trena errailetik irten zela jakin zuenean, Rodaliesen zebiltzan tren guztien trafikoa geldiarazteko beharrezko kudeaketak egin zituen. Zoritxarrez, hura kudeatzen ari ginela gure lankidearen heriotzaren berri izan genuen".

Horregatik guztiagatik, makinisten sindikatuak greba deitu du sektore osoan, langileen eta erabiltzaileen mobilizazioei legezkotasuna eta babesa emateko, sarea segurua eta fidagarrita dela bermatzeko.

