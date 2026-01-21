El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) con 42 muertos y el de Rodalies en Gelida (Barcelona) con un fallecido, Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.ç

Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Todas ellas, medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", han subrayado en su comunicado.

Por ello, han demandado que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios.

"En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilamientos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero".

Por todo ello, el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga en todo el sector con el objetivo de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de los trabajadores y usuarios para demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.