El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".