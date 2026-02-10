Tubos Reunidos
El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak "norabide berean arraun egiteko" eskatu die eragile guztiei, Tubos Reunidosi laguntzeko

Última actualización

Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro".  "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.

Industria Imanol Pradales Economía

Guillermo Buces
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
