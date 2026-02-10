VOLKSWAGEN NAVARRA
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen

Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.
Representantes de ELA, hoy, en Pamplona. Foto: ELA
EITB

Última actualización

El sindicado ELA ha denunciado este martes "el silencio e inacción" del Gobierno Foral respecto a Volkswagen Navarra y ha instado al Ejecutivo a "hacer cumplir la ley" a la empresa.

En conferencia de prensa, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha señalado que esta situación se deriva de la resolución de Inspección de Trabajo que ha obligado a Volkswagen Navarra a hacer contratos indefinidos a 93 eventuales y al auto del Juzgado de lo Social que ha establecido que el abono de las pagas variables discrimina a las personas que están de baja médica.

Para el coordinador del sindicato, "especialmente vergonzosa" ha sido la actitud de UGT y CC. OO., que solicitaron la íntegra desestimación de la demanda de ELA, cuando en la planta de Seat de Martorell, del grupo Volkswagen, "se han opuesto firmemente" a vincular esa paga con el presentismo.

Ante ello, ha declarado, Volkswagen Navarra, UGT y CC. OO. "han decidido chantajear y responsabilizar" de la situación a ELA, LAB y CGT cuando a su juicio los únicos responsables son los dos sindicatos mayoritarios "por acordar un sistema ilegal de contrataciones".

Y esta situación, ha denunciado, se produce cuando Volkswagen Navarra ha obtenido 163,1 millones de euros de beneficios en 2023 y 2024 y ha recibido desde 2017 más de 6,6 millones de euros de la Administración para fomentar la contratación de jóvenes, "a lo que hay que sumar otras muchas ayudas".

"Victorias importantes"

El secretario general de la Federación de Industria de ELA en Navarra, Unai Martínez, ha comentado por su parte que estas dos resoluciones "son victorias importantes, de mucho trabajo de pico y pala" por parte del sindicato.

Por ello, ha mostrado su "indignación" porque, ante estas resoluciones, "abiertamente tenemos una dirección que traslada que la ley no entra en las puertas de Volkswagen". Y que haya dos sindicatos "que apoyan a la dirección e invitando a que no se cumpla la legalidad" les parece "absolutamente grave", ha dicho.

"Nos estamos jugando que se normalice el fraude en la contratación en una empresa tan importante como Volkswagen Navarra", ha aseverado Martínez, quien ha considerado que el Gobierno Foral "casi abiertamente está mostrando su falta de disposición a cumplir lo que dice la Inspección y los jueces".

En este momento, ha incidido, "está en juego que haya empresas de primera y de segunda; empresas donde haya que cumplir las leyes, y otras, que son las que más ganan, que pueden hacer con los trabajadores lo que quieran".

 

 

