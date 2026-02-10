Volkswagenen lege urraketen aurrean "isilik" egotea egotzi dio ELAk Nafarroako Gobernuari
Sindikatuaren arabera, Lan Ikuskaritzak "iruzurrean" egindako 146 aldi baterako kontratu atzeman zituen Volkswagen Nafarroan eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. Oraindik, ez duela agindua bete salatu du ELAk.
ELA sindikatuak Nafarroako Gobernuaren "isiltasuna eta jardun eza" salatu ditu, Volkswagen Nafarroa enpresaren lege urraketen aurrean.
Goizean Iruñean egindako agerraldian, Imanol Pascualek eta Unai Martinezek, ELAko Nafarroako Koordinatzaileak eta Industria eta Eraikuntza Federazioko idazkari nagusiak, hurrenez hurren, Foru Gobernuari exijitu diote "esku har dezala, VWk legea bete dezan".
Sindikatuaren arabera, Nafarroako Lan Arloko Epaitegiak eta Lan Ikuskaritzak egiaztatu dute Volkswagenen "aldi baterako langileen kontratazioa eta helburu eta errendimendu ordainsarien ordainketa iruzurrezkoak eta diskriminatzaileak direla".
Azaldu dutenez, ELAk jarritako salaketaren ondoren, Lan Ikuskaritzak "iruzurrean egindako 146 aldi baterako kontratu atzeman zituen, eta enpresa 93 kontratu mugagabe egitera behartu" zuen, baina oraindik ez du agindua bete.
Halaber, ELAk jarritako beste eskari baten ondoren —LABek eta CGTk bat egin zuten—, Lan Arloko Epaitegiak ebatzi du "ordainsari aldakorren ordainketak baja medikoan dauden pertsonak diskriminatzen dituela".
Zentzu horretan, "bereziki salagarria" iritzi diote "UGT eta CC. OOen jarrera epaiketan". "Izan ere, demanda bertan behera uzteko eskatu zioten epaileari, enpresaren alegazioei atxikiz. Jarrera hori are deigarriagoa da kontuan hartzen bada Seat Martorell lantegian ordainsari hori presentismoarekin lotzearen aurka irmoki agertu direla, tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza hausten duelako”, erantsi dute.
ELAren hitzetan, "VW Nafarroak, UGTk eta CC. OO.k langileei xantaia egitea eta mehatxatzea erabaki dute, egoeraren erantzule gisa ELA, LAB eta CGT seinalatuz". Zuzendaritzaren "interesei soilik erantzuten dien kontratazio-sistema ilegal bat" adostea egotzi die UGT eta CC. OO. zentralei.
163 milioi euroko irabaziak
Egoera horren aurrean, Foru Gobernuari eskatu diote legea betearazteko neurriak har ditzala. "VW legea betetzera behartu behar du, kostu horiek langileei leporatu gabe, mehatxurik eta kaleratzerik gabe. Are gehiago, kontuan hartzen bada VW Navarrak 163,1 milioi euroko irabaziak izan dituela 2023 eta 2024an".
Horrez gain, gogoratu dute 2017tik 6,6 milioi euro publiko baino gehiago jaso dituela konpainiak gazteen kontratazioa sustatzeko.
"ELAko zerbitzu juridikoek lortutako ebazpenak kolpe gogorra dira VWek, UGTk eta CC. OO. sindikatuek osatzen duten sarearentzat", amaitu dute.
