La plantilla de Tubos Reunidos celebra esta tarde una asamblea para decidir los próximos pasos contra el ERE

La plantilla de Tubos Reunidos celebrará este martes una asamblea para decidir qué pasos dar para luchar contra la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En concreto, la dirección ha planteado el despido de 301 de sus 1400 trabajadores de sus plantas de Amurrio (Álava) y del Valle de Trápaga (Bizkaia) y la paralización de la acería de Amurrio.

Hoy, martes, está previsto que se reúna el comité de empresa a las 10:00 horas para preparar una asamblea de trabajadores prevista ese mismo día para las 15:30 horas en la que se hablará sobre "las decisiones a tomar".

Tras la reunión de ayer con la dirección, el presidente del comité de empresa de la planta de Amurrio, Andrés García, afirmó que la intención de paralizar la producción de la acería alavesa "es la primera puntilla" para esta factoría. Confió en que en el periodo de consultas del ERE haya "capacidad de negociación" para reducir la cifra de despidos aunque se mostró poco optimista sobre el futuro de la planta de Amurrio.

ELA, sindicato con mayor representación en Tubos Reunidos, ha exigido la retirada del ERE y considerado que la respuesta al anuncio "inaceptable" de 301 despidos debe ser la huelga indefinida.

El Gobierno Vasco, a través del consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha expresado su apoyo a la plantilla y ha mostrado su esperanza de que durante el periodo de consultas se puedan minimizar los despidos.

Asimismo, el viernes mantendrán una reunión con el Gobierno Vasco. El presidente del comité ha señalado que lo que le van a pedir es que "se implique". "Si una empresa ha tenido inversión pública es para garantizar el empleo, entonces que se implique", ha añadido.