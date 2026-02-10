Pradales reivindica una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía en su reindustrialización"

Catorce regiones industriales de Europa han aprobado la llamada 'Declaración de Bilbao' en la que emplazan a la Unión Europea a "superar la fragmentación, la falta de coordinación y las cargas burocráticas", y piden que se les reconozca como "socios estratégicos en la agenda industrial y de innovación". Han reclamado por ello una aplicación sustantiva del principio de subsidiariedad, superando "enfoques uniformes y reconociendo la diversidad territorial".



Bilbao ha acogido durante dos días la segunda edición de la cumbre industrial 'Leaders Meeting-Fit for the Future', un encuentro que ha reunido a las principales regiones industriales del continente para reflexionar sobre retos comunes. En la cita, las regiones han reclamado su papel central en las principales cadenas de valor estratégicas, desde las tecnologías limpias y digitales hasta la biotecnología y las ciencias de la vida.



Coliderada por los gobiernos de la CAV y Flandes, ha participado en el encuentro el Ejecutivo de Navarra, junto con representantes de Cataluña, Wallonie, Hauts-de-France, Grand Est, Upper Austria, Cataluña, Lombardia, Saxony, Baden-Württemberg, West Pomerania, Emilia-Romagna y Auvergne Rhone Alpes.

En su intervención, en el acto de clausura, el lehendakari Imanol Pradales ha reivindicado una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía" en su reindustrialización. "Las regiones, territorios y naciones más industrializadas e innovadoras de Europa estamos listas para actuar con unidad, ambición y visión de futuro. Somos la clave para garantizar la autonomía política y estratégica de Europa en este momento decisivo”, ha asegurado.

Según ha dicho, "territorios y realidades subestatales debemos tener voz propia y capacidad de coparticipar en las decisiones, las inversiones y la gobernanza del resurgir europeo".