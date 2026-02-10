'Leaders Meeting-Fit for the Future'
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales reivindica una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía en su reindustrialización"

La segunda edición de la cumbre 'Leaders Meeting–Fit For The Future' se ha cerradoo hoy con la firma de la 'Declaración de Bilbao', que subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad.
imanol pradales
Clausura de la segunda edición del 'Leaders Meeting–Fit for the Future', en Bilbao. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Pradalesek aliantza politiko berri bat aldarrikatu du, Europak "benetako autonomia" izan dezan "berrindustrializazioan"
author image

EITB

Última actualización

Catorce regiones industriales de Europa han aprobado la llamada 'Declaración de Bilbao' en la que emplazan a la Unión Europea a "superar la fragmentación, la falta de coordinación y las cargas burocráticas", y piden que se les reconozca como "socios estratégicos en la agenda industrial y de innovación". Han reclamado por ello una aplicación sustantiva del principio de subsidiariedad, superando "enfoques uniformes y reconociendo la diversidad territorial".

Bilbao ha acogido durante dos días la segunda edición de la cumbre industrial 'Leaders Meeting-Fit for the Future', un encuentro que ha reunido a las principales regiones industriales del continente para reflexionar sobre retos comunes. En la cita, las regiones han reclamado su papel central en las principales cadenas de valor estratégicas, desde las tecnologías limpias y digitales hasta la biotecnología y las ciencias de la vida.

Coliderada por los gobiernos de la CAV y Flandes, ha participado en el encuentro el Ejecutivo de Navarra,  junto con representantes de Cataluña, Wallonie, Hauts-de-France, Grand Est, Upper Austria, Cataluña, Lombardia, Saxony, Baden-Württemberg, West Pomerania, Emilia-Romagna y Auvergne Rhone Alpes.

En su intervención, en el acto de clausura, el lehendakari Imanol Pradales ha reivindicado una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía" en su reindustrialización. "Las regiones, territorios y naciones más industrializadas e innovadoras de Europa estamos listas para actuar con unidad, ambición y visión de futuro. Somos la clave para garantizar la autonomía política y estratégica de Europa en este momento decisivo”, ha asegurado.

Según ha dicho,  "territorios y realidades subestatales debemos tener voz propia y capacidad de coparticipar en las decisiones, las inversiones y la gobernanza del resurgir europeo".

 

Titulares de Hoy Industria Imanol Pradales Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro".  "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Guillermo Buces
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
Cargar más
Publicidad
X