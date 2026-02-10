Pradalesek aliantza politiko berri bat aldarrikatu du, Europak "benetako autonomia" izan dezan "berrindustrializazioan"
'Bilboko Adierazpena' sinatuta amaitu da 'Leaders Meeting – Fit For The Future' goi-bileraren bigarren edizioa, Bilbon. Europak "oparotasun jasangarria, industria-lehiakortasuna eta autonomia estrategikoa sortzeko" duen ahalmena indartzea eskatzen du agiriak.
Europako hamalau industria-eskualdek 'Bilboko Adierazpena' izenpetu dute gaur Bilbon, 'Leaders Meeting-Fit for the Future' goi-bilerari amaiera emateko. "Industria-lehiakortasunaren, berrikuntzaren eta teknologia estrategikoen arloko konpromiso komunak" biltzen ditu agiriak, eta Europak "oparotasun jasangarria, industria-lehiakortasuna eta autonomia estrategikoa sortzeko duen ahalmena indartzeko beharra" azpimarratzen du.
Eusko Jaurlaritzak eta Flandesko Gobernuak gidatu dute goi-bilera, eta Nafarroako Gobernuak parte hartu du, Katalunia, Wallonie, Hauts-de-France, Grand Est, Upper Austria, Lombardia, Saxony, Baden-Württemberg, West Pomerania, Emilia-Romagna eta Auvergne Rhone Alpeetako ordezkariekin batera. Guztiak bat etorri dira industriaren estrategia prozesu ezberdinen erdigunean egon behar dutela esatean, "etorkizuneko Europa lehiakorra" eraikitzeko.
Bere hitzaldian, Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du "estatu azpiko errealitateek eta lurraldeek ahots propioa" izan behar dutela, eta "Europa berpizteko erabakietan, inbertsioetan eta gobernantzan parte hartzeko gaitasuna".
“Ziurgabetasunari ibilbide-orri zehatz batekin aurre egiteko elkarrekin jardutea erabaki dugu. Urrats bat egin dugu Europaren subiranotasuna klusterren eskutik indartzeko, hiru arlo estrategikoetan: teknologia garbiak, adimen artifiziala eta kuantikoa, eta osasuna eta bioteknologia", azpimarratu du Pradalesek.
