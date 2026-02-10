Será noticia: ERE en Tubos Reunidos, las semifinales de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad en directo en EITB, y 'Karmele' en Primeran
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 11 de febrero de 2026:
- ERE en Tubos Reunidos: Tubos Reunidos plantea despedir a 301 trabajadores en sus plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia), así como la suspensión de la actividad en la acería de Amurrio. Los sindicatos califican de "golpe muy duro" el ERE anunciado por Tubos Reunidos. Los trabajadores se reunirán en asamblea el martes para analizar las consecuencias de estas medidas y tomar decisiones de cara a los próximos días y semanas.
- La semifinal de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad en directo: EITB ofrecerá en directo la eliminatoria de semifinales entre el Athletic y la Real Sociedad y la final de la Copa del Rey en ETB1 y en kirolakeitb.eus. La ida de las semifinales se disputará el 11 de febrero en San Mamés, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta; ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:00 horas. La final está prevista para el 18 o el 19 de abril.
- Karmele en Primeran: Estreno de la película Karmele, dirigida por Asier Altuna, el 11 de febrero, en la plataforma Primeran.
Te puede interesar
Los sindicatos minoritarios continúan con la huelga del ferrocarril y se mantienen los servicios mínimos
CGT, SF-Intersindical y Alferro mantienen la huelga hasta el miércoles, pese al acuerdo firmado ayer entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios Semaf, CC. OO. y UGT.
Las instituciones muestran su preocupación por la situación de Tubos Reunidos y apuestan por un proyecto de futuro
Los consejeros Mikel Jauregi y Mikel Torres en nombre del Gobierno Vasco, el diputado general de Álava Ramiro González, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia y el alcalde de Amurrio han reaccionado al ERE planteado para 301 trabajadores.
Sindicatos califican como "duro golpe" el ERE de Tubos Reunidos y destacan el seguimiento "absoluto" de la huelga
El presidente del Comité de Empresa, Andrés García, opina que les han planteado un "ERE que suena a cierre". Ha anunciado que este martes está prevista una asamblea de trabajadores en la que se hablará sobre "las decisiones a tomar".
Jauregi apuesta por la inversión público-privada para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha mostrado su preocupación por la deuda de la empresa. Ha subrayado la necesidad de reestructurar la deuda y garantiza que el Gobierno Vasco apoyará un proyecto industrial sólido.
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril desde mañana
La decisión llega tras una jornada inicial marcada por la incertidumbre, reuniones con el Ministerio de Transportes y un seguimiento dispar entre las distintas operadoras.
Tubos Reunidos plantea despedir a 301 trabajadores de sus plantas de Amurrio y Trápaga
La empresa presenta al comité de empresa un plan de viabilidad que incluye la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio, salidas de personal y una reestructuración de la deuda para garantizar la continuidad del proyecto industrial.
El Sindicato de Maquinistas cifra en el 100 % el seguimiento en el inicio de la huelga
La jornada de protesta está generando algunas cancelaciones y retrasos. Renfe sitúa por debajo del 12% el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga.
Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros
La cifra de negocio aumentó un 13 %, pero el menor precio medio de venta ha provocado el aumento de la deuda de la compañía hasta los 263,2 millones de euros. A través de una nota, la empresa con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha indicado que tiene pendiente incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en EE. UU.
Huelga de maquinistas esta semana tras la crisis ferroviaria
El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos del 50 % en horas punta y del 25 % en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián para las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario los días 9, 10 y 11 de febrero.