Será noticia: ERE en Tubos Reunidos, las semifinales de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad en directo en EITB, y 'Karmele' en Primeran

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen, Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdiak zuzenean EITBn, eta 'Karmele' Primeran plataforman
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 11 de febrero de 2026:

- ERE en Tubos Reunidos: Tubos Reunidos plantea despedir a 301 trabajadores en sus plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia), así como la suspensión de la actividad en la acería de Amurrio. Los sindicatos califican de "golpe muy duro" el ERE anunciado por Tubos Reunidos. Los trabajadores se reunirán en asamblea el martes para analizar las consecuencias de estas medidas y tomar decisiones de cara a los próximos días y semanas.

- La semifinal de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad en directo: EITB ofrecerá en directo la eliminatoria de semifinales entre el Athletic y la Real Sociedad y la final de la Copa del Rey en ETB1 y en kirolakeitb.eus. La ida de las semifinales se disputará el 11 de febrero en San Mamés, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta; ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:00 horas. La final está prevista para el 18 o el 19 de abril. 

- Karmele en Primeran: Estreno de la película Karmele, dirigida por Asier Altuna, el 11 de febreroen la plataforma Primeran. 

