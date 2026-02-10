Albiste izango dira: Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen, Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdiak zuzenean EITBn, eta 'Karmele' Primeran plataforman
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen: Tubos Reunidosek 301 langile kaleratuko ditu eta Amurrioko altzairutegia geldituko du. Sindikatuek "kolpe oso gogortzat" jo dute Tubos Reunidos enpresak iragarritako lan-erregulazio espedientea, eta gaur goizean elkartuko dira sindikatuak, lan erregulazio espedienteari emango dioten erantzuna prestatzen hasteko.
- Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdiak zuzenean EITBn: Athleticen eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdiak zuzenean ikusi ahal izango dira EITBn, baita finala ere. Joaneko partida otsailaren 11n jokatuko dute, San Mamesen, eta itzuliko neurketa, ostera, martxoaren 4an izango da, Anoetan; bi norgehiagokak 21:00etan hasiko dira. Finala apirilaren 18an edo 19an jokatuko dute.
- Karmele Primeran plataforman: Asier Altunak zuzendutako Karmele filmaren estreinaldia, otsailaren 11n, Primeran plataforman.
Erakundeek kezka azaldu dute Tubos Reunidosen egoerarekin eta etorkizuneko proiektua galdegin
Besteak beste, Mikel Jauregi eta Mikel Torres sailburuak, Jaurlaritzaren izenean; Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak, Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikorako foru diputatuak eta Amurrioko alkateak erantzun diote zuzendaritzaren proposamenari.
Sindikatuentzat "kolpe gogorra" izan da Tubos Reunidosen LEE-a eta grebaren jarraipen "erabatekoa" azpimarratu dute
Enpresa Batzordeko presidente Andres Garciaren iritziz, "itxiera itxura duen espedientea" proposatu diete. Astearte honetan langileen batzarra egingo dutela iragarri du, hurrengo egunei begira "hartu beharreko erabakiei" buruz hitz egiteko.
Mikel Jauregi sailburuak inbertsio publiko-pribatuaren alde egin du Tubos Reunidosen iraupena bermatzeko
Enpresak daukan zorrarekin kezkatuta agertu da Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua. Halaber, azpimarratu du enpresaren iraupena bermatu ahal izateko zorra berregituratu egin behar dela.
Sindikatu nagusiek bertan behera utzi dute biharko deitutako tren greba
Deialdiak enpresa publiko eta pribatuetako 34.000 langileri eragiten zien, eta bertan behera geratu da, elkarrizketan zer aurrerapauso emango den zain.
Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagaraneko lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du
Enpresak bideragarritasun-plan bat aurkeztu dio enpresa-batzordeari, tartean Amurrioko altzairugintzaren jarduera etetea, langileen irteerak eta zorra berregituratzea barne, industria-proiektuaren jarraipena bermatzeko.
Makinisten grebaren jarraipena % 100ekoa izaten ari da, sindikatu profesionalaren arabera
Zenbait zerbitzu bertan behera utzi dira eta atzerapenak ere izan dira. Renfek dioenaren arabera, greba egiten ari diren langileen kopurua ez da % 12ra heldu.
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du 2025eko ekitaldia, behin betiko emaitzen zain
Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBko jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.
Makinistek greba abiatu dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan, Bilboko eta Donostiako aldirietako bost lineetan, trenbide sektoreko sindikatuek otsailaren 9an, 10ean eta 11n deitutako hiru greba egunetarako.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuztea hasi dute, enplegu-erregulazio prozesuari aurre egiteko
Igandeko 22:00etan hasi da lanuztea. Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren.