Agricultores de todo el Estado protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Estatu osoko nekazariek Mercosurren akordioaren kontrako protesta egin dute Madrilen
Agencias | EITB

Entre las bocinas y aplausos de paseantes de la zona, unos 8000 agricultores y 500 tractores de todo el Estado han vuelto a tomar el centro de Madrid. El objetivo de la protesta es mostrar el descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones. También han acudido agricultores de Euskal Herria; al menos 35 agricultores del grupo alavés Ataca han participado en la protesta.

