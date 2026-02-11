Agricultores de todo el Estado protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur
Entre las bocinas y aplausos de paseantes de la zona, unos 8000 agricultores y 500 tractores de todo el Estado han vuelto a tomar el centro de Madrid. El objetivo de la protesta es mostrar el descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones. También han acudido agricultores de Euskal Herria; al menos 35 agricultores del grupo alavés Ataca han participado en la protesta.
Te puede interesar
Suspendidas varias líneas de tren en Iparralde debido a la tormenta Nils
La compañía ferroviaria SNCF ha informado de que mañana no habrá servicio entre Hendaia y Dax y Baiona y Puyoo hasta primera hora de la tarde, mientras que la línea que une Baiona con Donibane Garazi permanecerá interrumpida hasta el viernes por la mañana.
Dimiten dos jefes del alarde tradicional de Irun tras la polémica que ha provocado la sanción a uno de los capitanes
Una cantinera presentó una denuncia interna contra uno de los capitanes por conducta inadecuada. La Comisión del alarde le sancionó por ello, pero varios capitanes y jefes de unidad han rechazado la decisión.
Bilbao celebra "una fiesta única en el mundo" con el derbi entre Athletic Club y Real Sociedad en plena semifinal copera
Los seguidores de ambos equipos confían en llegar a la final de Sevilla, pero admiten que no será fácil. La ilusión y los nervios ya se hacen sentir y todos esperan que el reloj marque las 21:00 horas para que dé comienzo el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey.
Más de la mitad del conocimiento lleva voz de mujer en Osakidetza
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Osakidetza ha recalcado que el 66,5 % de su plantilla investigadora está formada por mujeres, de las cuales el 42,5 % lidera equipos de investigación.
La Ertzaintza detiene a una mujer acusada de matar a su pareja en Gernika-Lumo el pasado noviembre
La investigación se inició tras el fallecimiento de un hombre de 62 años, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia, aunque en un primer momento se alertó de una caída accidental.
Ingresa en prisión el joven detenido por la muerte de un hombre en Lezama
Ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y ha pasado a primera hora de la tarde a disposición judicial, tras lo que se ha ordenado su ingreso en prisión.
La Policía Municipal de Bilbao sigue buscando al hombre que amenazó y retuvo a su mujer y sus hijas
El varón huyó por una ventana, después de haber amenazado y retenido a sus familiares en una vivienda de Errekalde-Larraskitu.
Interrumpido el servicio ferroviario entre Bilbao y Santander por la caída de un árbol en la vía
La circulación permanece suspendida entre Traslaviña y Karrantza tras el incidente registrado a primera hora, sin que se hayan producido heridos.
Será noticia: Derbi en directo en EITB, ERE en Tubos Reunidos y reunión Trump-Netanyahu
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Carreteras cortadas, ríos desbordados, cortes de luz… Andalucía continúa sufriendo las consecuencias de las borrascas
Varios días después de los primeros desalojos, 3500 personas continúan sin poder entrar en casa. Los que han podido regresar se han encontrado con lodo y agua por todas partes.