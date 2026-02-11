Entre las bocinas y aplausos de paseantes de la zona, unos 8000 agricultores y 500 tractores de todo el Estado han vuelto a tomar el centro de Madrid. El objetivo de la protesta es mostrar el descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones. También han acudido agricultores de Euskal Herria; al menos 35 agricultores del grupo alavés Ataca han participado en la protesta.