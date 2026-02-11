MANIFESTAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatu osoko nekazariek Mercosurren akordioaren kontrako protesta egin dute Madrilen

FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Klaxon eta inguruko ibiltarien txalo zaparrada artean, estatu osoko 8.000 laborari eta 500 traktore inguru Madrilgo erdialdera itzuli dira. Etorkizuneko Nekazaritza Politika Bateratuaren eta EB-Mercosur akordio komertzial berriak dakartzan murrizketen eta galeren atsekabea adierazteko protesta egin dute. Euskal Herriko nekazariak ere bertan izan dira; Arabako Ataca taldeko 35 nekazarik gutxienez protestan hartu dute parte.

Manifestazioak Nekazaritza Madril Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X