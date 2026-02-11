TUBOS REUNIDOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"

Ramiro Gonzalez diputado general Alava
18:00 - 20:00
Ramiro González, diputado general de Álava
Euskaraz irakurri: Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtzesko zeregina du SEPIk"
author image

EITB

Última actualización

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "La empresa quema casi cinco millones de euros mensuales", ha destacado. 

Titulares de Hoy Araba-Álava Industria Economía

Te puede interesar

Dorre elektrikoa elektrizitateta argindarra electricidad torre eléctrica
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales

El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro".  "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Cargar más
Publicidad
X